Перезагрузка «Каменской» без Яковлевой — как это вообще возможно: теперь в сериале будет детектив-миллениал Хлынина

Пока сложно представить, как это будет выглядеть.

Есть сериалы, которые у зрителей прочно ассоциируются с одним актером. Именно поэтому новость о перезапуске «Каменской» вызвала столько обсуждений. Для многих Анастасия Каменская навсегда осталась героиней Елены Яковлевой. Но создатели решили рискнуть и представить совершенно новую версию знаменитого детектива.

Проект получил название «Каменская. Перезагрузка», а главную роль в нем исполнила Юлия Хлынина.

Новая героиня вместо попытки копировать старую

Судя по первым подробностям, авторы не собираются просто переснимать знакомую историю. Новая Каменская остается талантливым аналитиком уголовного розыска, который расследует самые сложные преступления, но сама героиня заметно изменилась.

По словам Юлии Хлыниной, ее персонаж — типичный представитель поколения миллениалов. Она живет в цифровой реальности, постоянно работает, любит кофе, не слишком комфортно чувствует себя в общении с людьми и при этом остается блестящим профессионалом.

Актриса подчеркивает, что речь идет не о попытке заменить или повторить образ Елены Яковлевой, а о создании самостоятельной версии героини для нового времени.

Кто работает над сериалом

За проект отвечает серьезная команда. Среди генеральных продюсеров — Валерий Тодоровский, который стоял у истоков оригинальной «Каменской». Режиссером стал Кирилл Плетнев.

Тодоровский признался, что относится к сериалу особенно трепетно, поскольку именно «Каменская» когда-то стала его первым большим продюсерским проектом.

Главной задачей создатели называют сохранение того, за что зрители полюбили оригинал: крепких детективных историй и ярких персонажей, за судьбой которых интересно наблюдать не меньше, чем за расследованиями.

Главный вопрос остается открытым

Как бы ни старались авторы, сравнений с классической «Каменской» избежать не получится, передает дзен-канал «Вечерняя Москва». Для нескольких поколений зрителей образ Анастасии Каменской неразрывно связан с Еленой Яковлевой, поэтому реакция аудитории наверняка окажется неоднозначной.

Но, возможно, именно в этом и заключается главный интерес проекта. Создатели не пытаются вернуть прошлое один в один, а предлагают посмотреть, какой могла бы стать Каменская в 2020-х годах.

Получится ли у Юлии Хлыниной убедить поклонников культового детектива — станет понятно только после премьеры. Но уже сейчас ясно, что «Каменская. Перезагрузка» будет одной из самых обсуждаемых российских сериальных новинок ближайшего времени.