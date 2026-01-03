Пересмотрели все советские хиты? Тогда вот вам тест — угадайте, из каких фильмов эти 5 фраз

Ни одни новогодние праздники не обходятся без просмотра советских хитов. Кажется, мы уже знаем их наизусть, ведь телеканалы крутят их ежедневно, начиная с 31 декабря. Но так ли хороша ваша память?

Редакция «Киноафиши» предлагает вам проверить себя на внимательность. Мы приготовили для вас пять культовых фраз из советской классики. Попробуйте угадать, из какого они фильма!

Ранее мы писали: Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ.