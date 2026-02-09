Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»

Фильмы Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и «Служебный роман» уже много лет живут в сердцах зрителей. Обе работы объединены главной темой, однако говорят о ней на совершенно разном языке.

В одной ленте любовь — это стихия, отчаянные признания давно разлетелись на цитаты. В другой — чувства рождаются незаметно, скрываются в служебных отношениях, в простых, но удивительно точных диалогах.

Фразы из этих кинокартин на слуху у многих поколений. Но действительно ли мы с лёгкостью различаем их происхождение?

Давайте проверим вашу киноэрудицию. В нашем тесте вам предстоит угадать, какому из двух рязановских шедевров принадлежит каждая знаменитая строка.