Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»

Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»

9 февраля 2026 20:04
Кадры из фильмов «Жестокий романс» (1984), «Служебный роман» (1977)

Не все вопросы очевидны.

Фильмы Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и «Служебный роман» уже много лет живут в сердцах зрителей. Обе работы объединены главной темой, однако говорят о ней на совершенно разном языке.

В одной ленте любовь — это стихия, отчаянные признания давно разлетелись на цитаты. В другой — чувства рождаются незаметно, скрываются в служебных отношениях, в простых, но удивительно точных диалогах.

Фразы из этих кинокартин на слуху у многих поколений. Но действительно ли мы с лёгкостью различаем их происхождение?

Давайте проверим вашу киноэрудицию. В нашем тесте вам предстоит угадать, какому из двух рязановских шедевров принадлежит каждая знаменитая строка.

Фото: Кадры из фильмов «Жестокий романс» (1984), «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест) Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест) Читать дальше 9 февраля 2026
Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото) Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото) Читать дальше 8 февраля 2026
Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки Читать дальше 8 февраля 2026
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест) Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест) Читать дальше 8 февраля 2026
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе Читать дальше 7 февраля 2026
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест) Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест) Читать дальше 7 февраля 2026
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же Читать дальше 6 февраля 2026
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов Читать дальше 6 февраля 2026
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика Читать дальше 6 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше