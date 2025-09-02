Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)

Сериал «Великолепный век» давно разобрали на детали, но если его пересмотреть ещё внимательнее, вы обнаружите новые сюрпризы.
Фанаты турдизи внезапно заметили аккуратный френч на руках Махидевран.
Махидевран — с современным маникюром
На протяжении многих серий героини скрывают руки: держат за спиной, прячут в одежде. Казалось бы, странная режиссёрская деталь.
Но всё встало на свои места, когда камера ненароком выдала правду: у Махидевран — короткие, ровные ногти с классическим французским маникюром.
Гаремный стиль и ногтевой сервис
По сюжету — XVI век, Османская империя. Ни лака, ни пилочек, ни мастеров в чалмах. Женщины ухаживали за собой иначе — с помощью хны, масел и трав. Так откуда тогда взяться френчу с гель-лаком?
