Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)

2 сентября 2025 10:51
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)

Маникюр Махидевран вызывает недоумение: как туда попал французский дизайн?

Сериал «Великолепный век» давно разобрали на детали, но если его пересмотреть ещё внимательнее, вы обнаружите новые сюрпризы.

Фанаты турдизи внезапно заметили аккуратный френч на руках Махидевран.

Махидевран — с современным маникюром

На протяжении многих серий героини скрывают руки: держат за спиной, прячут в одежде. Казалось бы, странная режиссёрская деталь.

Но всё встало на свои места, когда камера ненароком выдала правду: у Махидевран — короткие, ровные ногти с классическим французским маникюром.

Махидевран

Гаремный стиль и ногтевой сервис

По сюжету — XVI век, Османская империя. Ни лака, ни пилочек, ни мастеров в чалмах. Женщины ухаживали за собой иначе — с помощью хны, масел и трав. Так откуда тогда взяться френчу с гель-лаком?

Также прочитайте: Боран вернулся на съемочную площадку «Далекого города» — и у поклонников паника: 5 теорий о втором сезоне сериала

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
