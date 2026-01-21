Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами»

Меню
21 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Прометей» (2012)

На это неоднократно намекали во франшизе.

С первого взгляда эта мысль даже кажется странной: огромные грузовые корабли «джаггернауты» во вселенной «Чужого»… живые? Но если вглядеться в фильмы внимательнее, эта гипотеза уже не выглядит такой уж сумасшедшей.

Возьмём, к примеру, корабль «Дереликт». Он совсем не похож на творение рук инженеров. Его облик скорее напоминает анатомию какого-то невероятного, спящего организма.

Переборки и балки смахивают на рёбра и сухожилия. И в этом нет ничего случайного — всё указывает на биологическую, а не механическую природу.

Конструкция «джаггернаутов»

В романе по мотивам фильма «Чужой» есть интересная деталь. Командир Даллас, осматривая корабль, говорит, что «Дереликт» будто не построили, а вырастили. Этот образ блестяще воплотил художник Х.Р. Гигер. Он создавал свои проекты, называя результат «кораблём из костей».

В самом фильме есть ещё одна важная подсказка. Исследуя кабину, Даллас находит тело пилота и замечает, что человек будто сросся с креслом. Эта фраза намекает, что пилот и его судно были неразделимы, как части одного живого организма.

Музыка и слизь

Доказательства этой теории можно найти в других фильмах. В «Прометее» мы видим, как Инженер пробуждает корабль, играя на особой флейте. Музыка здесь — способ общения, который понимает только живое существо.

Кадр из фильма «Прометей» (2012)

Во вселенной «Чужого» синтетикам изначально запрещено заниматься музыкой — это привилегия истинного разума. Однако андроид Дэвид нарушает этот запрет.

Он с фанатичным упорством учится играть на той самой флейте. Возможно, его цель — овладеть ключом к управлению почти живыми кораблями.

Другим убедительным доказательством стала сцена в фильме «Чужой: Завет». Когда чёрная патогенная слизь попадает на Планету 4, она уничтожает всё сложные биологические формы жизни, оставляя в живых лишь растения.

И что происходит с кораблём Дэвида? Вскоре после этого он терпит крушение. Выглядит это не как механическая авария, а как смерть заражённого организма.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Прометей» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
