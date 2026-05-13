Русский English
Пересмотрела «Маленькую Веру» и поняла, кто же там хуже всех: «Удивительная наглость, жадность, гордыня»

13 мая 2026 11:00
В Сети такое мнение оказалось очень популярным.

Фильм «Маленькая Вера» стал сенсацией. Он смело нарушил многие негласные табу советского кинематографа. Зрители впервые увидели на экране очень откровенную сцену. Но ещё больше публику поразило честное обсуждение сложных жизненных проблем.

Казалось бы, главной героине просто не повезло. Её окружали люди, которые не могли или не хотели её понять и поддержать.

Однако современные зрители, обсуждая фильм в Сети, пришли к неожиданному выводу. По их мнению, единственным по-настоящему отрицательным персонажем в этой истории является сама Вера. Именно её поступки и выбор становятся источником большинства трагических событий.

Персонажи фильма

Её отец, несмотря на проблемы с алкоголем, не был злым человеком. Он искренне любил дочь и постоянно думал о том, как заработать для семьи.

Мать Веры также не желала ей зла. В конфликте с Сергеем она, конечно, встала на сторону мужа. Её главным страхом было, что его могут посадить в тюрьму. Даже брат героини пытался выступить миротворцем и наладить её диалог с родителями.

Даже поступкам Сергея можно найти объяснение. Он был типичным «продуктом» своего времени — жил в полупустом общежитии и просто ждал выпуска из института. Скорее всего, вскоре он получил бы диплом и наладил бы жизнь. Ему могли помочь родители, работавшие за рубежом.

Но все его планы и ожидания кардинально изменила Вера, своими действиями запустив цепь необратимых событий.

Вера

Главная героиня Вера постоянно мечется между близкими, требуя от них любви и внимания. При этом, как отмечают многие зрители, её собственные запросы к жизни непомерно высоки. Особенно на фоне того, что сама она не стремится меняться или что-то делать для своего будущего.

«Она ничего не хочет. Ни учиться, ни работать. Не вижу повода её жалеть», «Она избалованная и всё», «Удивительная наглость, жадность, гордыня, претензии к жизни», — пишут комментаторы.

Светлана Левкина
