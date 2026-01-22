Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пересмотрела «Большую перемену» и составила себе маршрут на выходные: места съемок фильма можно посетить и сейчас

Пересмотрела «Большую перемену» и составила себе маршрут на выходные: места съемок фильма можно посетить и сейчас

22 января 2026 22:00
Кадр из фильма «Большая перемена»

Работа над лентой велась в Москве и Ярославле.

«Большая перемена» — один из тех фильмов, что с годами не стареют. Эта добрая советская комедия продолжает трогать сердца новых поколений зрителей.

История Нестора Северова, который вдруг оказался учителем для взрослых, — это притча о поиске себя и умении принимать ответственность.

Значительная часть натурных съёмок проходила в двух городах, которые стали полноправными героями повествования — в Москве и Ярославле. Мы проследили, какие именно улочки и площади запечатлели кинематографисты, и выяснили, как выглядят эти знаковые места сегодня.

Съемки в Ярославле

Ярославль стал настоящим съёмочным павильоном под открытым небом для «Большой перемены». Именно здесь сняли большинство запоминающихся уличных эпизодов.

Один из самых живописных кадров — вид на Волжскую набережную с её знаменитой лестницей, на фоне которой Полина лихо рассекает на водных лыжах. Сейчас панорама этого места неузнаваемо преобразилась: там теперь высится величественный белокаменный Успенский собор.

Кадр из фильма «Большая перемена»

Не менее важную роль сыграла и ярославская Стрелка — мыс, где сливаются Волга и Которосль. В начале 1970-х это была просто дикая песчаная коса, где и снимали пляжные сцены. Сегодня Стрелка — благоустроенная прогулочная зона, сердце города с поющими фонтанами, велодорожками и монументом в честь тысячелетия Ярославля.

Кадр из фильма «Большая перемена»

А для любителей спортивной линии сюжета ключевой точкой стал стадион «Спартаковец» в Медведицком овраге. Здесь разворачивался знаменитый матч, где Нестор Петрович вынужденно занял место в воротах.

Кадр из фильма «Большая перемена»

Сегодня от футбольного прошлого стадиона осталась лишь разметка для бега, а сама арена превратилась в популярное общественное пространство для городских мероприятий.

Съемки в Москве

Некоторые сцены «Большой перемены» снимались в Москве. Например, знаменитый «Сон Нестора» из третьей серии. Его снимали на территории ВДНХ, где в кадр попал один из старых аттракционов, популярных в то время.

Запомнилась и сцена из первой серии, где Ваня Федоскин в радостной спешке бежит в салон для новобрачных. Для съёмок выбрали московский универмаг «Минск» на Славянском бульваре. Сам магазин закрылся ещё в 2001 году, и сейчас в этом здании торгуют электроникой.

Кадр из фильма «Большая перемена»

А эпизод, где Ганжа пытается помириться с женой, сняли на Пушкинской набережной. На заднем плане можно разглядеть дома на Фрунзенской набережной. Сегодня это оживлённое место рядом с Парком Горького, популярное для прогулок, пишет Кино.Mail.

Кадр из фильма «Большая перемена»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Большая перемена» (1972)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На месте Гали каждая предпочла бы другого: вот к кому собиралась уйти невеста от Лукашина в «Иронии судьбы» На месте Гали каждая предпочла бы другого: вот к кому собиралась уйти невеста от Лукашина в «Иронии судьбы» Читать дальше 23 января 2026
Угадайте 6 советских фильмов по цитате о работе: я сначала думала, что тест – легкотня, а по факту… Угадайте 6 советских фильмов по цитате о работе: я сначала думала, что тест – легкотня, а по факту… Читать дальше 22 января 2026
Угадайте 6 подарков из культовых советских фильмов: тест для тех, кто внимательно смотрит каждый кадр Угадайте 6 подарков из культовых советских фильмов: тест для тех, кто внимательно смотрит каждый кадр Читать дальше 21 января 2026
Посмотрела на праздниках «Иронию судьбы» в двадцатый раз и все равно ошиблась в этом тесте: 5 вопросов с подвохом Посмотрела на праздниках «Иронию судьбы» в двадцатый раз и все равно ошиблась в этом тесте: 5 вопросов с подвохом Читать дальше 20 января 2026
Это «Обыкновенное чудо» снял не Захаров — и тем лучше: «Смотрю за один вечер и не могу оторваться» Это «Обыкновенное чудо» снял не Захаров — и тем лучше: «Смотрю за один вечер и не могу оторваться» Читать дальше 20 января 2026
Артемий Лебедев выбрал самый отвратительный советский фильм, и в Сети с ним согласились: «Не перевариваю эту шнягу» Артемий Лебедев выбрал самый отвратительный советский фильм, и в Сети с ним согласились: «Не перевариваю эту шнягу» Читать дальше 19 января 2026
Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Читать дальше 23 января 2026
Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Читать дальше 23 января 2026
В СССР первыми сняли «День сурка»: у советского фильма рейтинг 7,8, но он не стал хитом, как американская копия В СССР первыми сняли «День сурка»: у советского фильма рейтинг 7,8, но он не стал хитом, как американская копия Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше