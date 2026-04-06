Меню
Русский English
Отмена
Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину

6 апреля 2026 08:56
Неужели пошел по стопам Дикаприо, который тоже фильмы со своим участим не смотрит?

Дэниэл Рэдклифф давно вырос из образа мальчика-волшебника, но разговоры о «Гарри Поттере» не отпускают его до сих пор. На этот раз актёр удивил признанием: пересматривать фильмы франшизы он не любит.

Для зрителей, которые пересматривают сагу как ритуал, это звучит неожиданно. Для самого Рэдклиффа история, похоже, связана с личными ощущениями взросления. В середине разговора с журналистами актёр честно объяснил своё отношение:

«Раньше я не смотрел их, потому что был слишком молод. Мне было немного неловко. Но сейчас я бы посмотрел и подумал: „О, а я был милым ребёнком“. И это нормально. Может быть, когда-нибудь я пересмотрю первый фильм».

В этих словах чувствуется не усталость от роли, а попытка посмотреть на прошлое спокойнее. Рэдклифф не отрицает значение франшизы, но и не живёт ею. Для него это часть биографии, а не точка настоящего.

Интересно, что изменить отношение он может к круглой дате. Впереди 25-летие «Философского камня», и именно юбилей способен вернуть актёра к просмотру. Такой повод выглядит символично.

Тем временем мир «Гарри Поттера» готовится к новой главе. В 2027 году выйдет сериал по книгам Джоан Роулинг — семь сезонов, заново рассказанная история и новые актёры. Пока зрители ждут перезапуск, главный Поттер нулевых учится смотреть на своё прошлое без смущения.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Читать дальше 6 апреля 2026
Хороша не только в «Маске»: одна из лучших комедий с Кэмерон Диаз вышла в 2014 году— я хохотала до упаду Хороша не только в «Маске»: одна из лучших комедий с Кэмерон Диаз вышла в 2014 году— я хохотала до упаду Читать дальше 4 апреля 2026
Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Читать дальше 7 апреля 2026
Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Читать дальше 7 апреля 2026
Вы тоже не поняли эту сцену? В «Терминаторе 3» у Т-800 есть причина есть еду, хотя многие до сих пор считают «перекус» киноляпом Вы тоже не поняли эту сцену? В «Терминаторе 3» у Т-800 есть причина есть еду, хотя многие до сих пор считают «перекус» киноляпом Читать дальше 7 апреля 2026
Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Читать дальше 6 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
В апреле на Netflix — огромный выбор новинок: 3 свежих фильма, которые скрасят унылый вечер В апреле на Netflix — огромный выбор новинок: 3 свежих фильма, которые скрасят унылый вечер Читать дальше 5 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше