Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину

Неужели пошел по стопам Дикаприо, который тоже фильмы со своим участим не смотрит?

Дэниэл Рэдклифф давно вырос из образа мальчика-волшебника, но разговоры о «Гарри Поттере» не отпускают его до сих пор. На этот раз актёр удивил признанием: пересматривать фильмы франшизы он не любит.

Для зрителей, которые пересматривают сагу как ритуал, это звучит неожиданно. Для самого Рэдклиффа история, похоже, связана с личными ощущениями взросления. В середине разговора с журналистами актёр честно объяснил своё отношение:

«Раньше я не смотрел их, потому что был слишком молод. Мне было немного неловко. Но сейчас я бы посмотрел и подумал: „О, а я был милым ребёнком“. И это нормально. Может быть, когда-нибудь я пересмотрю первый фильм».

В этих словах чувствуется не усталость от роли, а попытка посмотреть на прошлое спокойнее. Рэдклифф не отрицает значение франшизы, но и не живёт ею. Для него это часть биографии, а не точка настоящего.

Интересно, что изменить отношение он может к круглой дате. Впереди 25-летие «Философского камня», и именно юбилей способен вернуть актёра к просмотру. Такой повод выглядит символично.

Тем временем мир «Гарри Поттера» готовится к новой главе. В 2027 году выйдет сериал по книгам Джоан Роулинг — семь сезонов, заново рассказанная история и новые актёры. Пока зрители ждут перезапуск, главный Поттер нулевых учится смотреть на своё прошлое без смущения.