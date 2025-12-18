Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов»

Российский фэнтези-жанр на экране скоро пополнится убедительной новинкой. В Москве завершилась съёмочная эпопея сериала «Тайный город» — долгожданной адаптации знаменитых книг Вадима Панова.

Это история о современном мегаполисе с его суетой, под которой скрывается целая вселенная. Мир древней магии, могущественных кланов и тайн, существующих параллельно с обычной жизнью.

Одну из ключевых ролей в этом фэнтези исполнила Юлия Пересильд. Актриса примерила на себя очень неоднозначные образы, став Красной Королевой.

Любопытно, что такой персонаж есть и в истории об «Алисе в стране чудес», в недавней экранизации которой сыграла дочь звезды Анна Пересильд.

Юлия Пересильд в сериале «Тайный город»

Актриса перевоплотилась в могущественную красную королеву Всеславу — главу древнего магического Дома Ведь.

Костюмы для этой сложной фэнтези-вселенной создавались с чистого листа. Дизайнеры стремились соединить современное видение с классической сказочной эстетикой. Образ героини Пересильд — яркое тому подтверждение.

Он включает в себя эффектную корону, стилизованную под кокошник, и несколько роскошных красных платьев. Одно из них — из струящегося атласа, другое — богато расшитое камнями, что подчёркивает статус и характер королевы.

Сюжет сериала «Тайный город»

Параллельно с обычной жизнью в Москве испокон веков существуют могущественные магические кланы. Они владеют силами, о которых простые люди даже не догадываются.

Судьба обычного парня по имени Артём круто меняется, когда к нему попадает странный магический артефакт. Эта находка открывает ему дверь в скрытый Тайный город и втягивает в самую гущу конфликта. Теперь от его действий может зависеть хрупкое равновесие между мирами.

Премьеру проекта зрители смогут увидеть в следующем году. Точная дата релиза станет известна позднее.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Пересильд передумала и снова снялась в фильме о космосе.