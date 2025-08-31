Пересчитайте членов семьи Уизли — одного не хватает: почему фильмы вырезали самого крутого и харизматичного брата?

Меню
31 августа 2025 11:21
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Те, кто не читал книги, об этом не знают.

Если смотреть фильмы «Гарри Поттер» и не читать книги, легко решить, что Чарли Уизли вообще не существует. Его имя мелькает — упоминают Рон, родители, даже Хагрид, — но самого героя зрители так и не увидели. При этом в книгах Чарли — фигура куда более весомая.

Старший брат, который пропал с экранов

Чарли — второй по старшинству сын Артура и Молли Уизли. Его отличает любовь к магическим существам, особенно к драконам. В «Философском камне» он помогает Гарри и Гермионе переправить маленького дракона Норберта в Румынию.

В «Кубке огня» он присутствует на Турнире Трёх Волшебников как специалист по дрессировке драконов. А в «Дарах смерти» он возвращается в Англию, чтобы поддержать Орден Феникса.

Но ни в одной из этих сцен в фильмах Чарли так и не появился. Его образ оставили за кадром — максимум, зрители слышали упоминания о работе в Румынии или о том, что родители поехали его навестить.

Чарли в книгах: член Ордена и шафер

В романах Роулинг Чарли — член Ордена Феникса, отвечающий за контакты с иностранными волшебниками. В «Ордене Феникса» Джордж прямо говорит:

«Чарли тоже в Ордене, но он всё ещё в Румынии. Дамблдор хочет привлечь как можно больше иностранных волшебников».

Он же был шафером на свадьбе Билла и Флёр — роль, которую фильмы полностью проигнорировали. В экранизации «Даров смерти» свадьба показана, но Чарли даже не упоминается.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Битва за Хогвартс: книга против фильма

Главное упущение киноверсии — отсутствие Чарли в финальной битве. В романе именно он приводит подкрепление:

«Гарри увидел, как Чарли Уизли обгоняет Горация Слизнорта, который всё ещё был в изумрудной пижаме».

Это был переломный момент, когда к защитникам школы присоединились семьи учеников и жители Хогсмидa.

В фильме же Чарли просто «исчезает» — зритель не видит ни его сражения, ни реакции на гибель брата Фреда.

Почему его вырезали?

Причина банальна: слишком много персонажей, а экранное время ограничено. Сценаристы сконцентрировались на Гарри, Роне, Гермионе и главных антагонистах. Второстепенные герои вроде Чарли, к сожалению, оказались лишними.

Итог — зрители получили неполную картину семьи Уизли. В книгах Чарли — верный друг, член Ордена, настоящий герой Битвы за Хогвартс. В фильмах — лишь имя, которое время от времени всплывает и тут же тонет в потоке событий.

Ранее мы писали: Режиссер первых фильмов о Поттере удивился, когда увидел кадры из перезапуска: «Мы все это уже делали!».

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
