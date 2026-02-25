Меню
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край

25 февраля 2026 15:00
Кадр из фильма «К себе нежно»

В кадре появятся «теплые» локации.

Весной в российских кинотеатрах стартует показ фильма «К себе нежно» — экранизации одноимённой книги, которая уже пять лет не покидает верхние строчки рейтингов самой продаваемой литературы в стране. Самое интересное, что автор оригинального текста не осталась в стороне от съёмочного процесса и сама включилась в работу над картиной.

Сюжет фильма

В центре сюжета — Надя, лор‑хирург, которая профессионально лечит чужие уши, но совсем не слышит саму себя. Ей сорок, у неё есть дочь Оливия и муж Борис, но внутри — только выматывающая усталость от всего, что её окружает.

Формально Борис ушёл из семьи два года назад, однако развод они так и не оформили, и Надя по‑прежнему живёт в квартире свекрови, дни напролёт пропадая на работе и давно убедив себя, что место для большой любви в этом мире попросту исчезло.

Всё начинает меняться, когда в её жизни появляются те самые «уроки нежности» — шесть встреч и случайных знакомств, которые шаг за шагом вытаскивают женщину из бесконечного круга рутины и заставляют увидеть, что её история на самом деле далека от завершения.

Где снимали фильм

Местом действия для истории о внутреннем перерождении героини выбрали юг России — основная часть съёмок прошла в Краснодаре.

Кадр из фильма «К себе нежно»

В краевом департаменте развития бизнеса отметили, что съёмочная группа работала на самых разных площадках, задействовав и природные уголки, и городские локации, что помогло создать насыщенную визуальную картину.

Краснодар с его уютными зелёными улицами, колоритной частной застройкой и неторопливым ритмом создаёт ощущение уюта и безопасности, необходимого героине, чтобы выдохнуть, остановиться и начать заново выстраивать диалог с собой.

Кроме того, местная архитектура и живописные уголки добавили кадру теплоты и достоверности — зрители почувствуют, что перемены возможны не только в условных кинематографичных декорациях, но и в реальном, узнаваемом мире.

Выход фильма в прокат намечен на 5 марта.

Фото: Кадры из фильма «К себе нежно» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
