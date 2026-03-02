Меню
Киноафиша Статьи Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро

2 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «Чёрная графиня»

Пока точной даты нет, но премьера уже на подходе.

Скоро на Okko выйдет проект, который сложно вписать в привычные жанры. «Чёрная графиня» — это не просто детектив, а история на стыке триллера и психологической игры, где зритель вместе с героями оказывается в ловушке.

По сюжету в Москве и Санкт-Петербурге уже год идёт сенсационное театральное шоу. Билеты стоят дорого, но желающих меньше не становится. Формат стирает границу между реальностью и вымыслом: спектакли создаются под конкретного зрителя, а действие разворачивается в особняке в лесу, куда гостей доставляют на вертолётах.

12-е представление начинается как обычно. Однако всё идёт не по сценарию, и один из актёров погибает. Труппа, администрация и зрители оказываются изолированы от внешнего мира. В замкнутом пространстве быстро всплывают слабости, страхи и скрытые мотивы.

В главных ролях — Кирилл Кяро, Юрий Чурсин, Екатерина Симаходская и Олег Васильков. Режиссёры — Илья Куликов и Иван Корвин. Точную дату премьеры Okko назовёт позже.

«Сериал "Черная графиня" заинтересовал меня своим жанром. Это смесь триллера-детектива с хоррором, который разворачивается среди небольшой группы участников спектакля в замкнутом пространстве. Фильм-ребус, разгадывать который будут наши герои вместе со зрителем. Здесь есть перекличка с картиной "Игра" Финчера, корейским сериалом "Игра в Кальмара" и с детективом Агаты Кристи "Десять Негритят" ― одним из любимых фильмов моего детства, снятым Станиславом Говорухиным», ― говорит Кирилл Кяро, актер.

Судя по описанию, «Чёрная графиня» делает ставку не на масштаб, а на напряжение. И именно это может стать её главным козырем.

Фото: Кадр из сериала «Чёрная графиня»
Екатерина Адамова
