Переехала в Италию, но и Францию не забыла: что ждет главную героиню «Эмили в Париже» в 5 сезоне

Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет 18 декабря 2025 года, и шоураннер Даррен Стар пообещал — героиню ждёт перезагрузка. После предложения возглавить итальянский филиал агентства Эмили покидает французскую столицу и отправляется в Рим, где вместе с модными вечеринками, колоритными итальянцами и живописными каналами Венеции её ждут новые профессиональные испытания.

Новая страна — новые проблемы

Смена города встряхнёт не только Эмили, но и сам сериал. Италия — это новый культурный хаос, где девушка снова окажется «чужой среди своих». Героине предстоит заново учиться балансировать между карьерой и личной жизнью, а её фирменный оптимизм подвергнется проверке на прочность.

Создатель шоу намекнул, что Париж всё же останется в кадре: «Это новый мир, но не значит, что мы покидаем старый». Так что поклонники французского шарма могут выдохнуть — героиня будет курсировать между двумя столицами.

Любовь по-римски

Романтические перипетии становятся всё запутаннее. Альфи уходит на второй план, а внимание Эмили теперь делят темпераментный итальянец Марчелло и шеф-повар Габриэль, который, по слухам, даже последует за ней в Рим. Шоураннеры обещают: отношения с новым героем покажут Эмили с неожиданной стороны.

Минди, к радости зрителей, никуда не исчезнет — по кадрам из промо понятно, что подруги снова вместе, возможно, уже на улицах итальянской столицы. А вот Камиль прощается с проектом — её сюжет завершился решением усыновить ребёнка.

Кто вернётся и кого добавят

В новом сезоне зрителей ждут любимые лица: Лили Коллинз (Эмили), Эшли Пак (Минди), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Лукас Браво (Габриэль), Люсьен Лависконт (Альфи) и вся команда агентства «Грато». Кстати, Альфи теперь станет одним из центральных персонажей — Лависконт подтвердил, что его героя ждут «большие перемены».

Из новеньких — оскаровская Минни Драйвер сыграет принцессу Джейн, подругу Сильви, а Брайан Гринберг из «Сопрано» воплотит американца Джейка. Также к касту присоединится Мишель Ларок — она появится в роли Иветт, новой союзницы Сильви.

Когда ждать премьеру

Съёмки шли сразу в двух странах — Франции и Италии — и завершились в сентябре 2025 года. Netflix порадовал фанатов решением не делить сезон на две части: все 10 серий выйдут одновременно.

Так что уже 18 декабря можно готовить кофе, включать свечи и встречать Эмили в новом амплуа — теперь с итальянским темпераментом и прежней способностью попадать в неприятности в туфлях на шпильках.

