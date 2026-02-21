Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела»

Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела»

21 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Вот что вы могли пропустить.

Сейчас «Первый отдел» — один из самых обсуждаемых российских сериалов. Пятый сезон активно смотрят, спорят о каждом повороте и разбирают детали в соцсетях.

История Брагина давно перестала быть просто процедурным детективом: здесь личная драма переплетается со службой, а каждое дело неожиданно влияет на судьбу героев.

Если вы пропустили первые серии нового сезона и хотите быстро понять, что произошло, ниже — краткий разбор со спойлерами. Уже вышло 10 серий, 11-я и 12-ая появятся 24 февраля на ИВИ.

Серия

О чем серия

1

Вера Брагина оказывается в СИЗО по обвинению в двойном убийстве двадцатилетней давности. Брагина фактически изолируют от жены и допрашивают. Параллельно вспыхивает криминальный конфликт в Петербурге. Брагин находит фотографию, которая ставит под сомнение старое опознание, вскрываются фальсификации, Веру освобождают, но дело остается открытым.

2

Возвращение Веры сопровождается общественным давлением. Брагину предлагают понижение до районного следователя. Он ведет переговоры с вооруженным пенсионером, который признается в давнем убийстве. Личная и служебная линии начинают тесно переплетаться.

3

Первое дело Брагина на новом месте — смерть мужчины, признанная естественной. Он замечает след от шила и доказывает убийство. Расследование выводит на преступление десятилетней давности и цепочку старых фальсификаций.

4

В заброшенном бомбоубежище находят тела пропавших рыбаков. Брагин получает материалы дела исчезнувшего следователя и начинает подозревать связь с текущими расследованиями. В финале он становится заложником Сталкера.

5

Сталкер продолжает действовать. В деле Веры появляется новый свидетель, который вновь указывает на ее причастность. Освобождение начинает выглядеть временным.

6

Серия ограблений банков и заказное убийство выводят на организованную группу с зачисткой свидетелей. Брагин замечает повторяющуюся деталь перед каждым налетом.

7

Сталкер устраняет криминального авторитета и его жену. Появляется человек, утверждающий, что видел Веру с будущими жертвами много лет назад. Давление усиливается.

8

Вера неожиданно признается в двойном убийстве. Ее не арестовывают, но признание раскалывает семью и следствие.

9

Коррупционная схема в полиции выходит на федеральный уровень. Происходит дерзкий побег киллера и стрельба в торговом центре.

Сезон стал жестче и масштабнее, пишет источник. Это уже не набор дел, а история о том, как следователь пытается удержать семью и профессию, когда система начинает играть против него.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» в компании сильных: 3 российских детектива, которые держат планку и высокие рейтинги 7,8 и 8,2 «Первый отдел» в компании сильных: 3 российских детектива, которые держат планку и высокие рейтинги 7,8 и 8,2 Читать дальше 21 февраля 2026
«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля «Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля Читать дальше 21 февраля 2026
Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
«Полная совместимость» заняла 2 строчку, «Добрый доктор» — 5: какой сериал стал самым популярным с 16 по 21 февраля на PREMIER «Полная совместимость» заняла 2 строчку, «Добрый доктор» — 5: какой сериал стал самым популярным с 16 по 21 февраля на PREMIER Читать дальше 21 февраля 2026
«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются «Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются Читать дальше 21 февраля 2026
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел» «Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел» Читать дальше 21 февраля 2026
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал Читать дальше 20 февраля 2026
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить Читать дальше 20 февраля 2026
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры) «Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры) Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше