Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела»

Вот что вы могли пропустить.

Сейчас «Первый отдел» — один из самых обсуждаемых российских сериалов. Пятый сезон активно смотрят, спорят о каждом повороте и разбирают детали в соцсетях.

История Брагина давно перестала быть просто процедурным детективом: здесь личная драма переплетается со службой, а каждое дело неожиданно влияет на судьбу героев.

Если вы пропустили первые серии нового сезона и хотите быстро понять, что произошло, ниже — краткий разбор со спойлерами. Уже вышло 10 серий, 11-я и 12-ая появятся 24 февраля на ИВИ.

Серия О чем серия 1 Вера Брагина оказывается в СИЗО по обвинению в двойном убийстве двадцатилетней давности. Брагина фактически изолируют от жены и допрашивают. Параллельно вспыхивает криминальный конфликт в Петербурге. Брагин находит фотографию, которая ставит под сомнение старое опознание, вскрываются фальсификации, Веру освобождают, но дело остается открытым. 2 Возвращение Веры сопровождается общественным давлением. Брагину предлагают понижение до районного следователя. Он ведет переговоры с вооруженным пенсионером, который признается в давнем убийстве. Личная и служебная линии начинают тесно переплетаться. 3 Первое дело Брагина на новом месте — смерть мужчины, признанная естественной. Он замечает след от шила и доказывает убийство. Расследование выводит на преступление десятилетней давности и цепочку старых фальсификаций. 4 В заброшенном бомбоубежище находят тела пропавших рыбаков. Брагин получает материалы дела исчезнувшего следователя и начинает подозревать связь с текущими расследованиями. В финале он становится заложником Сталкера. 5 Сталкер продолжает действовать. В деле Веры появляется новый свидетель, который вновь указывает на ее причастность. Освобождение начинает выглядеть временным. 6 Серия ограблений банков и заказное убийство выводят на организованную группу с зачисткой свидетелей. Брагин замечает повторяющуюся деталь перед каждым налетом. 7 Сталкер устраняет криминального авторитета и его жену. Появляется человек, утверждающий, что видел Веру с будущими жертвами много лет назад. Давление усиливается. 8 Вера неожиданно признается в двойном убийстве. Ее не арестовывают, но признание раскалывает семью и следствие. 9 Коррупционная схема в полиции выходит на федеральный уровень. Происходит дерзкий побег киллера и стрельба в торговом центре.

Сезон стал жестче и масштабнее, пишет источник. Это уже не набор дел, а история о том, как следователь пытается удержать семью и профессию, когда система начинает играть против него.