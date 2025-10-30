Перед премьерой Netflix вспоминаем, что было в 3 сезоне «Ведьмака»: закат Геральта с лицом Кавилла

Третий сезон «Ведьмака» стал тем самым поворотом, когда фэнтези перестаёт быть просто приключением — и превращается в хронику выживания. Геральт из Ривии (пока еще Генри Кавилл) больше не наблюдает со стороны: мир рушится, и нейтралитет — роскошь, которую он не может себе позволить. Именно этот сезон стал лебединой песнью Кавилла, его последним боем в броне ведьмака.

Netflix подводит героев к грани — здесь магия сплетена с политикой, а чудовища всё чаще носят человеческие лица. Цири становится ключом ко всему — от древних пророчеств до будущего континента, и за ней охотятся все: от магов и королей до эльфов и демонов.

Война начинается в Аретузе

Сердце сезона — Аретуза, академия магов, где вместо знаний варят интриги. Йеннифэр возвращается, чтобы защитить Цири, но попадает в сеть предательств. То, что начинается как бал магов, превращается в резню, где каждый подозревает каждого. Вильгефорц, обольстительный и коварный, оказывается главным предателем, и с этого момента судьба мира висит на волоске.

Битва за Аретузу — кульминация сезона, сочетающая визуальный размах с внутренней трагедией. Маги сражаются с эльфами, Геральт — с самим собой, а Цири, потеряв всё, оказывается в пустыне Корат, где рождается заново — уже не девочка, а сила, с которой нельзя спорить.

Финал перед бурей

Третий сезон завершает эпоху Кавилла — и делает это мощно. Геральт, раненный и уставший, впервые нарушает свой принцип и убивает солдат, вставших у него на пути. Йеннифэр берёт на себя вину за гибель наставницы, а Цири примыкает к банде Крыс — своей новой, жестокой семье.

Мир ведьмака раскололся, и каждый герой теперь идёт своим путём. На смену Кавиллу в четвёртом сезоне придёт Лиам Хемсворт — и у него будет тяжёлая ноша: не просто надеть ведьмачий медальон, а удержать миф.

Почему стоит смотреть:

Потому что третий сезон — это не про монстров. Это про людей, которые наконец-то перестали их бояться и сами стали чудовищами. А четвертый сезон стартует на Netflix 31 октября.

