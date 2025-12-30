Меню
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже

30 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Теперь у зрителей вся надежда только на концовку.

Выпуск пятого сезона «Очень странных дел» проходил успешно до недавней премьеры. Седьмой эпизод под названием «Мост» оказался провальным по зрительским оценкам. Его текущий рейтинг упал до 5,4 балла. Это настоящий антирекорд за всю историю сериала.

До этого финальные серии получали от поклонников стабильно высокие баллы — не ниже 8. Предыдущим худшим эпизодом считалась одна из серий второго сезона. Её оценка составляла 6 баллов, что всё же выше, чем у нынешнего минимума.

Ключевые претензии к эпизоду — его растянутость и ощущение пустоты. Многие отмечают сюжетные нестыковки и заметные склейки, что нарушает цельность повествования.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Некоторые пытаются объяснить это тем, что серия служит лишь прологом к грандиозному финалу. Однако подобное оправдание не снимает основных вопросов к её качеству.

Центром эпизода стал эмоциональный монолог Уилла. Часть аудитории сочла эту сцену неуместной и не соответствующей духу 1980-х.

Теперь главный вопрос — смогут ли создатели достойно завершить историю. Финальный эпизод выйдет 31 декабря. По московскому времени его премьера состоится уже первого января, в четыре часа утра.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
