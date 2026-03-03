Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн

Меню
3 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Каждый день количество лайков все больше и больше.

В марте сборник «Маши и Медведя» под названием «Девочки такие девочки!» снова резко набрает популярность. У него уже 44 787 670 просмотров, и цифра продолжает расти.

Перед 8 Марта зрители явно выбирают эпизоды с характером и лёгкой иронией, где в центре внимания — Маша и её бесконечные эксперименты.

В подборку вошли:

  • «Венок из одуванчиков» (серия 96)
  • «Красота — страшная сила» (серия 40)
  • «Не царское дело!» (серия 75)
  • «День хороших манер» (серия 88)
  • «Героями не рождаются» (серия 43)
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Каждая история показывает Машу с новой стороны. Где-то она примеряет образ принцессы, где-то учится манерам, а где-то решает стать настоящим героем. Темы весны, красоты, характера и самостоятельности делают сборку особенно актуальной именно в марте.

Секрет успеха простой. Серии короткие, динамичные и понятные детям, а взрослые считывают иронию и знакомые ситуации. Перед праздником зрители охотно включают именно этот набор — он лёгкий, весёлый и в точку попадает в атмосферу 8 Марта.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
