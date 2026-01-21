Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти»

Авторы взяли за основу не роман, а нечто другое.

На платформе Amazon Prime зрители уже увидели два сезона сериала «Кольца власти». Этот масштабный проект создан по мотивам произведений Джона Толкина. Первый сезон был посвящён неспешному знакомству с персонажами и миром, закладывая основу истории.

Второй сезон стал динамичнее. В нём появилось больше действий, масштабных сцен и спецэффектов. Однако даже это не смогло полностью удовлетворить самых преданных поклонников вселенной Средиземья.

Многих интересует, на какие именно книги Толкина опираются сценаристы и насколько вольно они обращаются с оригинальным материалом. Давайте разберёмся в этом вопросе.

Основа сериала

Компания Amazon не получила права на экранизацию всех книг Толкина. Их договор касался только «Хоббита» и «Властелина колец», включая приложения к последнему. А вот на «Сильмариллион» и «Неоконченные предания» прав у студии нет, что серьёзно ограничило создателей.

К тому же, наследники писателя сохранили за собой право одобрять или отвергать любые идеи по сериалу. Поскольку сами «Хоббит» и «Властелин колец» уже недавно экранизировали в кино, Amazon решил пойти другим путём. Они задумали рассказать предысторию этих событий.

Основой для сценария стали именно приложения к «Властелину колец», где кратко описана Вторая эпоха Средиземья. Она и стала временным периодом для сериала.

Хотя приложения — это не полноценная книга или роман, для сценаристов это оказалось даже преимуществом. Толкин наметил лишь общий ход истории, оставив много пробелов. Это дало авторам пространство для творчества.

Отступления от книг

Сериал «Кольца власти» — это скорее свободная фантазия на тему книг Толкина, а не их прямая экранизация. Поэтому отступлений от первоисточника здесь действительно много.

Например, целый ряд ключевых героев — таких как хоббит Нори, эльф Арондир или трагический лидер орков Адар — полностью придуманы сценаристами.

Кроме того, создатели решили сжать время. События, которые в книгах разделяли столетия — основание Мордора, создание Колец и падение Нуменора, — в сериале происходят практически одновременно. Это сделано, чтобы показать самые яркие моменты эпохи, не меняя состав персонажей.

Ещё одно важное изменение касается самого Мордора. В сериале его создаёт вовсе не Саурон, а эльф Адар, который явно не является пока его союзником. Да и происходит это намного позже, чем в книгах.

Даже суть мифрила, легендарного металла, была переосмыслена. Если у Толкина это просто невероятно прочный материал, то в сериале он становится источником магического света, который жизненно необходим эльфам для выживания в Средиземье, что приводит к конфликту с гномами Мории.

