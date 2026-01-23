Перечитала эти строки в «Руслане и Людмиле» — и покраснела: ай да Пушкин! Поэт добавил пошлости в сюжет так, что дети не поняли

Ощущение, будто это совсем не милая сказочка для детей.

Поэму Александра Пушкина «Руслан и Людмила» десятилетиями воспринимают как безобидную сказку. Ее читают в школе, пересказывают детям, ставят на сцене. Но ранняя версия текста рассчитана вовсе не на детскую аудиторию. Некоторые эпизоды и формулировки понятны только взрослым — и звучат куда смелее, чем принято вспоминать.

В первой редакции 1820 года поэт сознательно играл с границей дозволенного, смешивая сказочный сюжет с ироничной фривольностью. Современники сразу обратили внимание на двусмысленные намеки и откровенные образы, которые в дальнейшем частично исчезли из печатных изданий.

Замок дев и прозрачные намеки

Самый обсуждаемый эпизод связан с Ратмиром и двенадцатью девами. Формально сцена описана иносказательно, без прямых деталей. Но подтекст считывается легко, особенно в строках о наряде одной из героинь, «как у прабабушки Евы». Для взрослого читателя смысл прозрачен: речь идет о полной наготе, а не о сказочной условности.

Вы знаете, что наша дева

Была одета в эту ночь,

По обстоятельствам, точь-в-точь

Как наша прабабушка Ева.

Наряд невинный и простой!

Наряд Амура и природы!

Как жаль, что вышел он из моды!

Пред изумленною княжной…

Почему текст «почистили»

Ранние читатели восхищались языком поэмы, но называли ее легкомысленной и даже безнравственной. Чтобы избежать скандала и упростить путь к публикации, Пушкин во втором издании смягчил самые рискованные места. В итоге школьная версия оказалась заметно безопаснее оригинала.

«Руслан и Людмила» — пример того, как классика со временем теряет острые углы. За знакомым сюжетом скрывается живой, дерзкий текст молодого Пушкина, который явно писал не только для детей. И, перечитывая поэму во взрослом возрасте, многие вдруг понимают, почему современники краснели.