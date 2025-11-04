Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга

Только самые внимательные заметили этот момент в трейлере.

HBO выпустил трейлер третьей серии сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», и зрители замерли. В нескольких секундах промо — деталь, способная перевернуть восприятие всей киновселенной Кинга.

Но что общего у Пеннивайза и легендарного побега Энди Дюфрейна из Шоушенка?

Привет из Шоушенка

В ролике показали подозреваемого в убийствах детей Хэнка Грогана. За решёткой полицейский бросает ему зловещую фразу: «Ты в курсе, что делают с убийцами детей в Шоушенке?» Да, речь идёт о той самой тюрьме, где сидели Энди Дюфрейн и Ред из «Побега из Шоушенка». Теперь зрителям ясно: обе истории происходят в одной вселенной.

Один и тот же страх

События «Дерри» разворачиваются в 1962 году — за три десятилетия до «Побега». Но атмосфера у Кинга всегда узнаваема: страх, отчаяние и замкнутое пространство, где чудовище может быть не сверхъестественным, а вполне человеческим. Шоушенк — это просто другая версия Дерри, где зло носит форму надзирателя вместо клоуна.

Общая вселенная Кинга

Создатель сериала Андрес Мускетти уже подтвердил связь «Дерри» с циклом «Тёмная башня», пишет портал Soyuz. Во второй серии мелькнул и Дик Хэллоран из «Сияния» — значит, линии постепенно сходятся. Теперь вселенная Кинга официально превращается в единый кошмар, где даже стены тюрем помнят смех Пеннивайза.

Третья серия выйдет 9 ноября, финал — 14 декабря. И кто знает: может, за одной из стен Шоушенка снова послышится детский смех, от которого стынет кровь.

