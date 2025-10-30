Пеннивайз встретится с Бэтменом — это будет жестко! Звезда «Оно» может стать новым Джокером

Билл Скарсгард уже закрепил за собой культовый образ Пенивайза. Кровожадный клоун очень удался актеру, и он везде начал играть антагонистов.

И совсем скоро его копилка злодеев может пополниться весомой фигурой. Вполне вероятно, что Скарсгард ворвется в «супегеройское» кино.

Билл Скарсгард в роли Джокера

Билл Скарсгард, известный по совместной работе с режиссером Андресом Мускетти над экранизацией «Оно», в настоящее время рассматривается на ключевую роль в предстоящем проекте о Бэтмене. Как подтвердили сам Мускетти и его сестра-продюсер Барбара, ведутся переговоры о том, чтобы актер воплотил на экране нового Джокера в их фильме «Отважный и смелый».

Существующая киноверсия с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена не входит в общий канон новой франшизы.

Когда выпустят каноничную картину про Темного рыцаря с Джокером в рамках новой киновселенной DC, пока неясно.

Билл Скарсгард о заветной роли

Билл Скарсгард неоднократно выражал заинтересованность в роли этого антагониста.

«Во мне дремлет по-настоящему харизматичный Джокер, и это получилось бы жестко», — отмечал актер в одном из интервью.

Однако перспективы появления культового злодея в обновленной киновселенной DC остаются туманными. Руководители студии Джеймс Ганн и Питер Сафран могут отказаться от включения этого персонажа в первый же фильм о новом Бэтмене.

Ситуацию осложняют и противоречивые заявления о статусе проекта «Отважный и смелый». Режиссер Андрес Мускетти в прошлом году сообщил о приостановке работ, тогда как Ганн опроверг эту информацию, пояснив, что проект пребывает на слишком ранней стадии и «замораживать» там еще нечего.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Билл Скарсгард хотел отказаться от роли Пеннивайза в сериале.