Пеннивайз в XVIII веке и съеденный ребенок: почему самый страшный эпизод в «Оно: Добро пожаловать в Дерри» так и не показали зрителям

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже успел наделать много шума — мрачный, жесткий и по-настоящему пугающий, он доказал, что Пеннивайз до сих пор умеет пробираться под кожу.

Но, как оказалось, даже этот уровень ужаса — не предел. Создатели культового хоррора изначально готовили сцену, которая могла бы сделать историю «Оно» еще более травмирующей для зрителя. Ее вырезали. И теперь становится ясно почему.

Пеннивайз должен был охотиться в XVIII веке

Режиссер дилогии «Оно» Андрес Мускетти рассказал, что в первой части фильма планировалась сцена, действие которой разворачивалось в 1700-х годах. Это был не просто флэшбек, а ключевой момент мифологии Пеннивайза.

Там раскрывалось, почему взрослые в Дерри словно слепы к исчезновению детей и почему город десятилетиями живет в состоянии коллективного отрицания.

По задумке, в лесу женщина убегала с младенцем от чего-то, что невозможно было назвать человеком. Пеннивайз вступал с ней в сделку, предлагая спасти ее семью ценой чужой жизни. Это должно было стать истоком «тумана», который заставляет взрослых ничего не видеть и не помнить.

Сцена, которую сочли слишком жестокой

Финал эпизода должен был быть по-настоящему невыносимым. Пока женщина, обезумевшая от ужаса, отворачивалась к огню, Пеннивайз в своей первобытной форме поедал другого ребенка. Без склеек, без смягчений, без возможности спрятаться от происходящего. Мускетти сравнил этот момент с моральным кошмаром из «Выбора Софи».

Именно этот фрагмент и стал причиной вырезки. Создатели понимали, что сцена выходит далеко за рамки даже жесткого рейтинга 18+ и может разрушить баланс между страхом и зрительской выносливостью.

Почему эту историю все же покажут

Мускетти не отказался от идеи полностью. Он планирует включить эту и другие сцены прошлого Пеннивайза в расширенную шестичасовую версию дилогии «Оно». Более того, сериал «Добро пожаловать в Дерри» уже начал раскрывать прошлое монстра — сначала через 1962 год, затем через 1908-й, а впереди еще 1935-й и более ранние эпохи.

Все это ведет к одному: Пеннивайз перестает быть просто клоуном-убийцей и становится древней сущностью с собственной историей сделок, жертв и забытых грехов. И если когда-нибудь зрителям действительно покажут ту самую сцену из XVIII века, станет ясно, что «Оно» все это время было лишь мягкой версией куда более мрачного кошмара.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.