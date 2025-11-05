Пеннивайз уехал из Дерри? Какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга

Ноябрьской новинкой в кинотеатрах России и стран СНГ станет хоррор с загадочным названием «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит». Загадочное оно потому что явно отсылает к культовому ужастику Стивена Кинга.

Поклонники даже задались вопросом, не собрались ли авторы фильма вывезти Пеннивайза из Дерри. Но ответ оказался предельно прост.

Сюжет фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

В основе сюжета лежит история мальчика Майки. Его мучают ночные кошмары. Однажды эти ужасы вырываются наружу. Мать Майки оказывается одержима демоническим созданием.

Зловещая сущность, захватившая женщину, жаждет смерти. Мальчику приходится бороться за собственную жизнь.

Но вскоре выясняется страшная правда. Проклятие, нависшее над его семьей, не просто останется с ним навсегда. Оно перейдет и к его будущим потомкам.

Премьера фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

Фильм погружает зрителей в тему родового проклятия. В России премьера состоится 13 ноября, тогда как мировую аудиторию с картиной познакомили еще в августе.

В сюжете неслучайно нет ни слова о зловещем клоуне. Никакого отношения к культовому «Оно» новый ужастик не имеет, это только уловка локализаторов.

В оригинале фильм прокатывали под лаконичным названием «Травматика», явно намекая на психологический подтекст. За мистическим сюжетом скрывается серьезная тема о проблемах неблагополучных семей и последствиях домашнего насилия.

