Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» погружает зрителей в 1962 год, раскрывая ранние кровавые похождения Пеннивайза. И уже в пятой серии создатели намекнули, что возможные продолжения проекта превзойдут первый сезон по уровню ужаса. А ведь новостей о продлении сериала еще не было.

История Пеннивайза

Пеннивайз — древнее инопланетное существо, миллионы лет назад прибывшее на Землю в метеорите. Место его падения со временем стало городом Дерри, где каждые 27 лет клоун начинал охоту на людей.

В сериале «Добро пожаловать в Дерри» в 1962 году группа детей расследует исчезновения жителей. Параллельно военные во главе с генералом Шоу пытаются превратить Пеннивайза в оружие.

Ранее зрители узнали, что Шоу ещё в детстве, в 1908 году, столкнулся с существом и понял: метеорит был его клеткой, которую столетиями охраняли индейцы.

Сиквелы «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

К моменту сериала девочка Роуз и из прошлого Шоу стала управляющей ломбарда. В пятой серии она оставляет многозначительный намек: нынешняя охота Пеннивайза кажется почти спокойной на фоне кошмаров 1935 и 1908 годов.

А ведь шоураннер Андрес Мускетти ещё до премьеры подтвердил, что именно эти периоды станут основой для будущих сезонов, обещая зрителям ещё более мрачные истории.

Хотя HBO Max пока официально не объявил о продолжении, неплохие оценки зрителей и критиков вселяют уверенность: 79% на Rotten Tomatoes и 7,7 баллов на IMDb. Финальная серия первого сезона выйдет 14 декабря.

