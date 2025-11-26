Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз

Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз

26 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Правда, официально проект еще не продлен.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» погружает зрителей в 1962 год, раскрывая ранние кровавые похождения Пеннивайза. И уже в пятой серии создатели намекнули, что возможные продолжения проекта превзойдут первый сезон по уровню ужаса. А ведь новостей о продлении сериала еще не было.

История Пеннивайза

Пеннивайз — древнее инопланетное существо, миллионы лет назад прибывшее на Землю в метеорите. Место его падения со временем стало городом Дерри, где каждые 27 лет клоун начинал охоту на людей.

В сериале «Добро пожаловать в Дерри» в 1962 году группа детей расследует исчезновения жителей. Параллельно военные во главе с генералом Шоу пытаются превратить Пеннивайза в оружие.

Ранее зрители узнали, что Шоу ещё в детстве, в 1908 году, столкнулся с существом и понял: метеорит был его клеткой, которую столетиями охраняли индейцы.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сиквелы «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

К моменту сериала девочка Роуз и из прошлого Шоу стала управляющей ломбарда. В пятой серии она оставляет многозначительный намек: нынешняя охота Пеннивайза кажется почти спокойной на фоне кошмаров 1935 и 1908 годов.

А ведь шоураннер Андрес Мускетти ещё до премьеры подтвердил, что именно эти периоды станут основой для будущих сезонов, обещая зрителям ещё более мрачные истории.

Хотя HBO Max пока официально не объявил о продолжении, неплохие оценки зрителей и критиков вселяют уверенность: 79% на Rotten Tomatoes и 7,7 баллов на IMDb. Финальная серия первого сезона выйдет 14 декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии 5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии Читать дальше 26 ноября 2025
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего Читать дальше 26 ноября 2025
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Читать дальше 24 ноября 2025
В «Ходячих мертвецах» нарушили канон: откуда вообще начался зомби-вирус — в комиксах все было иначе В «Ходячих мертвецах» нарушили канон: откуда вообще начался зомби-вирус — в комиксах все было иначе Читать дальше 24 ноября 2025
Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения» Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения» Читать дальше 23 ноября 2025
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Читать дальше 22 ноября 2025
С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили Читать дальше 26 ноября 2025
15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны 15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны Читать дальше 26 ноября 2025
Нед Старк мог стать королем Вестероса, но один выбор изменил историю на века: теория, которая меняет весь сюжет «Игры престолов» Нед Старк мог стать королем Вестероса, но один выбор изменил историю на века: теория, которая меняет весь сюжет «Игры престолов» Читать дальше 26 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше