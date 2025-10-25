Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В новом сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» клоуна почти и не будет: вот что случится с Пеннивайзом

В новом сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» клоуна почти и не будет: вот что случится с Пеннивайзом

25 октября 2025 08:27
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Шоураннеры хотя исследовать его натуру в разных проявлениях.

В преддверии выхода «Оно: Добро пожаловать в Дерри» фанаты скрупулезно отсматривают каждый кадр трейлеров. И в одном из роликов они нашли крайне любопытное изображение.

В тизере показана черно-белая фотография человека, очень напоминающего актера Билла Скарсгарда. А ведь как раз он играет основного злодея истории — клоуна Пеннивайза.

Пеннивайз как человек

Поклонники книги «Оно» сочли фото отсылкой к «человеческому псевдониму» Пеннивайза, Бобу Грею. В фильме «Оно 2» миссис Керш рассказывает Беверли Марш, что ее отцом был циркач по имени Роберт «Боб» Грей. Увидев фотографию, героиня сразу узнает в этом мужчине Пеннивайза.

В книге Кинга Боб Грей — это личность, которая помогает Пеннивайзу манипулировать взрослыми, сохранять видимость «нормальности» и распространять страх способами, недоступными кошмарному клоуну.

Билл Скарсгард и шоураннеры ранее также публично заявляли, что они будут исследовать «человеческую форму» Пеннивайза. Фильмы представляли этого персонажа лишь по имени, но сериал обещает изучить предысторию и влияние Боба Грея на город.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Появление Пеннивайза

В сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» создатели приготовили фанатам небольшой сюрприз — знаменитый клоун Пеннивайз появится только ближе к финалу первого сезона. Как объяснили шоураннеры, они хотят сначала показать другие облики злодея, раскрывая всю палитру его жутких способностей.

Премьера назначена на 26 октября. Если первый сезон найдет отклик у зрителей, история будет продолжена.

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сериала.

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Внимательно смотрели все трейлеры к новому сериалу «Оно»? Тогда вы точно не пропустили эти 3 отсылки к другим фильмам по Кингу Внимательно смотрели все трейлеры к новому сериалу «Оно»? Тогда вы точно не пропустили эти 3 отсылки к другим фильмам по Кингу Читать дальше 24 октября 2025
«Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри Читать дальше 25 октября 2025
Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина Читать дальше 25 октября 2025
Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Читать дальше 23 октября 2025
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Читать дальше 22 октября 2025
22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется 22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется Читать дальше 21 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше