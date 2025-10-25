В новом сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» клоуна почти и не будет: вот что случится с Пеннивайзом

Шоураннеры хотя исследовать его натуру в разных проявлениях.

В преддверии выхода «Оно: Добро пожаловать в Дерри» фанаты скрупулезно отсматривают каждый кадр трейлеров. И в одном из роликов они нашли крайне любопытное изображение.

В тизере показана черно-белая фотография человека, очень напоминающего актера Билла Скарсгарда. А ведь как раз он играет основного злодея истории — клоуна Пеннивайза.

Пеннивайз как человек

Поклонники книги «Оно» сочли фото отсылкой к «человеческому псевдониму» Пеннивайза, Бобу Грею. В фильме «Оно 2» миссис Керш рассказывает Беверли Марш, что ее отцом был циркач по имени Роберт «Боб» Грей. Увидев фотографию, героиня сразу узнает в этом мужчине Пеннивайза.

В книге Кинга Боб Грей — это личность, которая помогает Пеннивайзу манипулировать взрослыми, сохранять видимость «нормальности» и распространять страх способами, недоступными кошмарному клоуну.

Билл Скарсгард и шоураннеры ранее также публично заявляли, что они будут исследовать «человеческую форму» Пеннивайза. Фильмы представляли этого персонажа лишь по имени, но сериал обещает изучить предысторию и влияние Боба Грея на город.

Появление Пеннивайза

В сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» создатели приготовили фанатам небольшой сюрприз — знаменитый клоун Пеннивайз появится только ближе к финалу первого сезона. Как объяснили шоураннеры, они хотят сначала показать другие облики злодея, раскрывая всю палитру его жутких способностей.

Премьера назначена на 26 октября. Если первый сезон найдет отклик у зрителей, история будет продолжена.

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сериала.