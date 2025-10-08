Пеннивайз и тетка Глэдис — новые главные звезды: критик объяснил, почему хорроры сейчас смотрят везде, кроме России

Эта осень оказалась очень богата на хорроры. Вышел третий сезон «Монстра», посвященный Эду Гину, не за горами премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Фильмы ужасов в этом году пользуются особой популярностью. «Грешники» побили рекорды по кассе, «Орудия» с жуткой теткой Глэдис стали хитом стриминга. И как считают эксперты, это неспроста.

«Это закономерный эскапизм. Люди таким образом пытаются оградить себя от новостной повестки — с политическими конфликтами, кризисами, болезнями и нестабильностью. Зачем смотреть на ужасы в новостях, если можно убежать в ненастоящие ужасы», — рассказал в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков.

При этом, в России такой тенденции нет.

«Да, в России выходит немало триллеров про маньяков, тот же "Фишер" можно вспомнить, но это все же не хоррроры в чистом виде. Такие проекты не снимают. Возможно, что авторы пока не находят языка, которым можно рассказать о том, что они думают», — предположил эксперт.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре.