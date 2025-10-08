Меню
Пеннивайз и тетка Глэдис — новые главные звезды: критик объяснил, почему хорроры сейчас смотрят везде, кроме России

8 октября 2025 16:40
Кадры из фильмов «Оно» (2017), «Орудия» (2025)

По мнению эксперта, это абсолютно естественный процесс.

Эта осень оказалась очень богата на хорроры. Вышел третий сезон «Монстра», посвященный Эду Гину, не за горами премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Фильмы ужасов в этом году пользуются особой популярностью. «Грешники» побили рекорды по кассе, «Орудия» с жуткой теткой Глэдис стали хитом стриминга. И как считают эксперты, это неспроста.

«Это закономерный эскапизм. Люди таким образом пытаются оградить себя от новостной повестки — с политическими конфликтами, кризисами, болезнями и нестабильностью. Зачем смотреть на ужасы в новостях, если можно убежать в ненастоящие ужасы», — рассказал в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков.

При этом, в России такой тенденции нет.

«Да, в России выходит немало триллеров про маньяков, тот же "Фишер" можно вспомнить, но это все же не хоррроры в чистом виде. Такие проекты не снимают. Возможно, что авторы пока не находят языка, которым можно рассказать о том, что они думают», — предположил эксперт.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре.

Фото: Кадры из фильмов «Оно» (2017), «Орудия» (2025)
Светлана Левкина
