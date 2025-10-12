Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно»

Назвать Квентина Тарантино мастером в фильмах ужасов нельзя: он снял лишь один хоррор «Доказательство смерти»». Хотя его имя было связано со многими другими подобными лентами в качестве продюсера, сценариста и актёра, включая «От заката до рассвета», «Хостел» и «Город грехов».

При этом постановщик всегда был большим фанатом жанра. Конечно, фильмы по проиведениям Стивена Кинга тоже не могли пройти мимо Тарантино. Но, как оказалось, от одной из самых известных лент по роману автора режиссер не в восторге и даже считает ее пародией на «Кошмар на улице Вязов».

Квентин Тарантино и «Оно»

Квентин Тарантино сделал очень громкое и неожиданное заявление: «Оно», возможно, самая большая и популярная история Стивена Кинга, ставшая поводом для нескольких экранизаций, является плагиатом фильма Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов».

«Он просто заменяет Фредди Крюгера на Пеннивайза. И его версия — это роман на 560 страниц», — сказал режиссер.

Между двумя злодеями действительно можно увидеть некоторые пересечения, особенно учитывая, что оба используют страх своих жертв, чтобы поймать их. Но самое большое различие заключается в том, что Пеннивайз убивает по необходимости и ради «еды», в то время как Фредди Крюгер делает это ради забавы или мести.

Квентин Тарантино и Стивен Кинг

В отношениях двух звезд не все было безоблачно: они часто заочно обменивались то комплиментами, то колкостями. Хотя Тарантино и раскритиковал «Оно», он признавался, что «Кэрри» и «Зелёная миля» — одни из его любимых сюжетов.

Кинг же высоко оценил «Однажды в... Голливуде» и говорил, что ему понравилась «Бешеные псы». Но зато «Убить Билла» он называл «скучным и нарциссическим».

