Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов»

Вторая часть четвёртого сезона «Бриджертонов» наконец дала ответ на вопрос, который витал в воздухе с момента разоблачения Пенелопы. После того как героиня отказалась от роли леди Уистлдаун, сериалу требовалась новая фигура, способная сохранить главный источник интриг. И, похоже, кандидатура всё это время была у нас перед глазами.

Неожиданный поворот

Пенелопа Бриджертон официально покинула пост светской сплетницы, но традиция не умерла. Внимательные зрители обратили внимание на реплику Гиацинты Бриджертон, которая искренне возмущается: «Кто напишет о моём дебюте? Кто напишет, что я — бриллиант сезона?»

Эта фраза звучит как большее, чем просто юношеское тщеславие. В четвёртом сезоне Гиацинта впервые выходит на передний план: из игривой младшей сестры она превращается в девушку, мечтающую о дебюте и признании. Её интерес к светской жизни и влияние Элоизы, которая ценит литературу и независимость, создают почву для новой тайны.

Логика истории

Сценаристы аккуратно подводят к мысли, что именно Гиацинта могла продолжить дело Пенелопы — не из вредности, а из восхищения. Она близка и к Пенелопе, и к Элоизе, а значит, у неё есть и мотивация, и пример перед глазами.

После смерти Джона Гиацинта на время теряет веру в любовь, но разговор с Элоизой напоминает ей: страх не должен управлять судьбой. Возможно, вместо романтического триумфа она выбирает иной способ заявить о себе — через перо и наблюдательность.

Почему это важно

Разоблачение Пенелопы в третьем сезоне лишило сериал интриги: исчез элемент неожиданности, а ставки снизились. Появление новой леди Уистлдаун возвращает напряжение и интерес.

С приближением сезона Элоизы этот поворот может стать особенно драматичным. И если за скандальными хрониками стоит младшая сестра, последствия для семьи Бриджертон окажутся куда серьёзнее, чем можно было предположить.