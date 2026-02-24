Меню
Киноафиша Статьи Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины

24 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Слухи о скандалах давно вышли за пределы кулуаров.

Все привыкли, что в турецких сериалах кипят нешуточные страсти, но настоящая драма порой разворачивается не на экране, а за кулисами. Создателям дизи нередко приходится на ходу переписывать сюжеты из-за скандалов между актёрами, и «Клюквенный щербет» в этом смысле исключением не стал.

Ходят упорные слухи, что в этом проекте расправа над актёрами происходит быстро и без лишних сантиментов: если кому-то вздумалось выражать недовольство или не сойтись характером с дочерью сценариста Фейзой Дживилек (она играет Ниляй), прощание с ролью не заставит себя ждать.

Ярче всего эта история проявилась с Сибель Ташчиоглу, исполнительницей роли Пембе. Когда её героиню внезапно вычеркнули из сюжета, актриса недвусмысленно намекала, что произошло это без веских на то оснований. В ответ Мелис Дживилек, мать Фейзы, невозмутимо заявила, что персонаж якобы просто исчерпал себя и дальше развивать его было некуда.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Зрители с таким подходом были категорически не согласны.

«Несправедливо убрали Пембе, сериал лишился ценной героини», «И блестяще этот сложный, многогранный, непростой образ воплотила сама актриса», — пишут в Сети до сих пор.

Со временем расправа над героями превратилась в своего рода визитную карточку проекта, а первой жертвой пала Алев, которую играла Мюдже Узман. Актриса решила, что с неё хватит съёмок, и переметнулась в другой сериал — создатели проглотить такое не смогли и устроили её персонажу по-настоящему чудовищный уход в сюжете.

Не менее загадочная ситуация вышла с Сылой Тюркоглу, которая несколько лет воплощала Доа. Девушка уверяла, что просто вымоталась и попросила вычеркнуть её из сюжета, но упорные разговоры о непрекращающихся стычках с Фейзой Дживилек наводят на мысль, что коллегу банально выдавили с насиженного места.

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
