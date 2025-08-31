100% одобрения – так вообще бывает? Новый фантастический фильм с Эммой Стоун станет хитом

Йоргос Лантимос снова провоцирует, а Эмма Стоун меняет образ до неузнаваемости.

На Венецианском кинофестивале представили «Бугонию» (2025) — новый фильм Йоргоса Лантимоса, и критики уже называют его хитом в мире фантастики.

Картина получила 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. Многие эксперты сравнивают его с «Секретными материалами», только снятыми в фирменной мизантропической манере режиссёра.

Похищение CEO и инопланетный заговор

Главная героиня — Мишель (Эмма Стоун), глава крупной корпорации, которую похищает фанатик Тедди (Джесси Племонс).

Он уверен, что Мишель — посланница Андромеды и несёт угрозу человечеству.

Макет космического корабля в подвале, странные исследования в Сети, пчёлы как ключ к тайне — Лантимос создаёт абсурд, который постепенно превращается в тревожную реальность.

Эмма Стоун без компромиссов

Для роли актриса полностью сменила образ, сбрила волосы прямо в кадре и сыграла героиню, которая из жертвы становится манипулятором.

Это уже третий её проект с Лантимосом после «Бедных-несчастных» и «Видов доброты».

Джесси Племонс тоже переживает актёрское перерождение, делая своего Тедди одновременно пугающим и ранимым.

Почему «Бугония» не отпускает

Название отсылает к древнему ритуалу, когда из туши животного рождаются пчёлы — символ новой жизни на руинах старой.

Ленту не просто так сравнивают с «Секретными материалами»: возможно, пчёлы здесь знают гораздо больше, чем кажется, а Лантимос только притворяется, что шутит.

Вердикт критиков

Daily Telegraph называет фильм «виртуозным озорством», Hollywood Reporter восхищается «визуальной насыщенностью и точностью изображения», а Deadline пишет о «безумной истории для новой эпохи».

Даже те, кто критикует картину за мрачность и хронометраж, признают: это кино, которое невозможно игнорировать.

В мировой прокат картина выйдет в ноябре 2025 года.

