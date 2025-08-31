100% одобрения – так вообще бывает? Новый фантастический фильм с Эммой Стоун станет хитом

На Венецианском кинофестивале представили «Бугонию» (2025) — новый фильм Йоргоса Лантимоса, и критики уже называют его хитом в мире фантастики.
Картина получила 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. Многие эксперты сравнивают его с «Секретными материалами», только снятыми в фирменной мизантропической манере режиссёра.
Похищение CEO и инопланетный заговор
Главная героиня — Мишель (Эмма Стоун), глава крупной корпорации, которую похищает фанатик Тедди (Джесси Племонс).
Он уверен, что Мишель — посланница Андромеды и несёт угрозу человечеству.
Макет космического корабля в подвале, странные исследования в Сети, пчёлы как ключ к тайне — Лантимос создаёт абсурд, который постепенно превращается в тревожную реальность.
Эмма Стоун без компромиссов
Для роли актриса полностью сменила образ, сбрила волосы прямо в кадре и сыграла героиню, которая из жертвы становится манипулятором.
Это уже третий её проект с Лантимосом после «Бедных-несчастных» и «Видов доброты».
Джесси Племонс тоже переживает актёрское перерождение, делая своего Тедди одновременно пугающим и ранимым.
Почему «Бугония» не отпускает
Название отсылает к древнему ритуалу, когда из туши животного рождаются пчёлы — символ новой жизни на руинах старой.
Ленту не просто так сравнивают с «Секретными материалами»: возможно, пчёлы здесь знают гораздо больше, чем кажется, а Лантимос только притворяется, что шутит.
Вердикт критиков
Daily Telegraph называет фильм «виртуозным озорством», Hollywood Reporter восхищается «визуальной насыщенностью и точностью изображения», а Deadline пишет о «безумной истории для новой эпохи».
Даже те, кто критикует картину за мрачность и хронометраж, признают: это кино, которое невозможно игнорировать.
В мировой прокат картина выйдет в ноябре 2025 года.
