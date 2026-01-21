Меню
Киноафиша Статьи Пазл, который не складывается сразу и даже в конце ты не знаешь, чего ждать: 4 новых криминальных сериала Netflix с сильной интригой

21 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Убегай», «Тайна семи циферблатов», «На страже Марселя», «Его и её»

В январской подборке платформы есть сразу несколько киноисторий, где преступление - только верхний слой, а дальше начинается личная война.

После праздников Netflix пополнил каталог сразу несколькими криминальными сериалами. Это проекты заметные с расследованиями, личными драмами и историями, где преступление становится отправной точкой, а не единственной темой.

«Убегай» (2026)

Саймон Грин ищет пропавшую дочь и однажды действительно находит её - но встреча не похожа на счастливое возвращение.

Девочка пугается каждого шага, вокруг мелькают люди, которых он не знает, а сам Саймон внезапно оказывается в цепочке событий, где прошлое семьи важнее любых алиби.

«Тайна семи циферблатов» (2026)

Английское поместье, компания молодых аристократов и розыгрыш, который заканчивается смертью: в комнате остаются семь будильников, а один исчезает.

Дальше в дело входит суперинтендант Баттл, а параллельно расследование подхватывает леди Эйлин Брэнд, потому что слишком многое в этой «шутке» выглядит спланированным.

«На страже Марселя» (2026)

В Марселе полиция воюет с криминалом в городе, где портовые деньги решают больше закона.

Команда оперативников берёт на себя самые грязные участки работы, а во втором сезоне давление растёт: появляется новый игрок, начинается передел потоков, и внутри департамента всплывает предательство.

«На страже Марселя»

«Его и её» (2026)

Анна возвращается в родной город из-за убийства подруги детства и сталкивается с детективом, который ведёт дело, - своим бывшим мужем Джеком.

Сериал построен на конфликте версий: у каждого своя память, свои недоговорённости, своя логика оправданий. В итоге расследование превращается в разбор не только преступления, но и отношений, которые давно не закончились.

«Его и её»

Также прочитайте: Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои

Фото: Кадр из сериала «Убегай», «Тайна семи циферблатов», «На страже Марселя», «Его и её»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
