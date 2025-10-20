Меню
Паулина Андреева впервые рассказала, почему не вернется в «Методе 3»: зрители гадают, что же ждет Есению в 3 сезоне

20 октября 2025 19:06
Кадр из сериала «Метод»

Актриса приняла трудное решение не просто так.

До премьеры долгожданного третьего сезона «Метода» осталось совсем немного. Каст проекта стал известен еще в начале года — тогда же зрители с удивлением обнаружили, что Паулины Андреевой в составе звезд нет.

А ведь именно ее актерская химия с Константином Хабенским стала одной из причин невероятного успеха первого сезона проекта. Долгое время актриса никак не комментировала этот факт и только на днях объяснила, почему не стала сниматься.

Паулина Андреева в «Методе»

Паулина Андреева, комментируя своё решение не возвращаться к роли в сериале «Метод», выразила искреннюю признательность создателям проекта. Однако актриса уверена, что драматическая арка её персонажа завершилась во втором сезоне.

«Я безмерно благодарна судьбе за этот опыт, но важно чувствовать момент, когда следует поставить точку и открыть новые горизонты», — поделилась Андреева в интервью изданию PeopleTalk.

Кадр из сериала «Метод»

Есеня в «Методе»

В интернет-сообществе активно строятся предположения о возможных сценариях ухода персонажа Паулины Андреевой из сериала. Большинство версий носит откровенно пессимистичный характер — зрители допускают, что героиню Есению может ожидать трагический финал.

Согласно одной из популярных теорий, гибель напарницы могла бы стать мощным стимулом трансформации для героя Константина Хабенского. Расследование загадочной смерти Есении могло бы открыть новые грани характера Меглина.

Наиболее простым решением для создателей сериала стало бы объяснение, связанное со сменой профессиональной деятельности героини. Такой вариант позволил бы избежать сложных сюжетных поворотов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о дате выхода нового сезона.

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Светлана Левкина
