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Киноафиша Статьи «Пасть порву, моргалы выколю!», так что лучше ответить на 5/5: заковыристый тест по «Джентльменам удачи»

«Пасть порву, моргалы выколю!», так что лучше ответить на 5/5: заковыристый тест по «Джентльменам удачи»

1 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Проверьте свои знания культового советского хита.

«Джентльмены удачи» — один из тех фильмов, которые многие готовы пересматривать бесконечно. Кажется, что сюжет давно знаком, а знаменитые реплики уже выучены наизусть. Но стоит перейти к деталям, и становится понятно: память иногда подводит даже самых преданных поклонников.

Одно дело — вспомнить, как развивались события, и совсем другое — ответить на вопросы о небольших, но важных моментах, которые легко упустить во время просмотра.

Мы подготовили всего пять вопросов по легендарной комедии. На первый взгляд они не выглядят сложными, но набрать максимальный результат получится далеко не у всех.

Проверьте себя: сможете ли вы ответить на все пять вопросов без ошибок? Если да, значит, «Джентльменов удачи» вы знаете действительно отлично.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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