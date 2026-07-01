«Пасть порву, моргалы выколю!», так что лучше ответить на 5/5: заковыристый тест по «Джентльменам удачи»

«Джентльмены удачи» — один из тех фильмов, которые многие готовы пересматривать бесконечно. Кажется, что сюжет давно знаком, а знаменитые реплики уже выучены наизусть. Но стоит перейти к деталям, и становится понятно: память иногда подводит даже самых преданных поклонников.

Одно дело — вспомнить, как развивались события, и совсем другое — ответить на вопросы о небольших, но важных моментах, которые легко упустить во время просмотра.

Мы подготовили всего пять вопросов по легендарной комедии. На первый взгляд они не выглядят сложными, но набрать максимальный результат получится далеко не у всех.

Проверьте себя: сможете ли вы ответить на все пять вопросов без ошибок? Если да, значит, «Джентльменов удачи» вы знаете действительно отлично.