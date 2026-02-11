Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Семенову не повредило бы чувство юмора: эти 2 сериала о полицейских почти как «Невский», но только комедии — у №1 и рейтинг выше

Семенову не повредило бы чувство юмора: эти 2 сериала о полицейских почти как «Невский», но только комедии — у №1 и рейтинг выше

11 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Невский»

Смешные моменты ленты только украсили.

Если вы в восторге от атмосферы «Невского» с его полицейскими буднями и запутанными делами, у нас для вас отличная новость. Мы нашли два сериала, которые сохраняют этот узнаваемый дух, но добавляют к нему хорошую порцию лёгкости и юмора.

В них вас ждут не менее увлекательные расследования и колоритные герои, а искромётный смех сделает просмотр по-настоящему приятным. Идеальный баланс для тех, кто любит детективы, но не прочь и посмеяться.

«Инспектор Гаврилов»

Сюжет сериала начинается с ошибки. Вор-рецидивист Саша Медный хочет завязать с прошлым, но для этого ему нужно провернуть последнее дело.

Когда всё идёт не по плану, он срывается с места и оказывается в поезде. Там он крадёт документы и форму у спящего пассажира, который оказывается майором полиции.

Под именем инспектора Гаврилова Медный приезжает в тихий провинциальный Усть-Шахтинск. К всеобщему удивлению, его назначают начальником местного отдела полиции.

Теперь, скрывая своё настоящее лицо, бывший преступник начинает наводить порядок в городе. Парадоксальным образом эта роль меняет не только жизнь вокруг, но и его самого.

Интересно, что зрители оценили этот проект даже выше «Невского». На Кинопоиске рейтинг «Инспектора Гаврилова» составляет 8,2 балла. Для сравнения, большинство сезонов «Невского» держатся в районе 7,7–8 баллов. Лишь седьмой сезон, «Близкий враг», смог подняться до такой же высокой отметки.

Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

«Ищейка»

Подполковник полиции Александра Кушнир приезжает в небольшой город у моря, где её назначают начальником уголовного розыска. Первое время мужской коллектив смотрит на новую руководительницу с большим сомнением.

Однако её нестандартный подход к работе быстро всё меняет. Глубокое понимание человеческой психологии и уникальные методы ведения следствия помогают Александре не только раскрывать самые запутанные дела, но и постепенно завоевать искреннее уважение своих подчинённых. Также как и оптимизм и чувство юмора.

Кадр из сериала «Ищейка»
Фото: Кадры из сериалов «Ищейка», «Инспектор Гаврилов», «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки Читать дальше 11 февраля 2026
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Читать дальше 11 февраля 2026
Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Читать дальше 11 февраля 2026
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Читать дальше 9 февраля 2026
Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Читать дальше 9 февраля 2026
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Читать дальше 9 февраля 2026
«Тоннель» с Боярской не лучший скандинавский нуар, снятый в России: моя личная подборка отличных детективов с северной эстетикой «Тоннель» с Боярской не лучший скандинавский нуар, снятый в России: моя личная подборка отличных детективов с северной эстетикой Читать дальше 9 февраля 2026
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше