Семенову не повредило бы чувство юмора: эти 2 сериала о полицейских почти как «Невский», но только комедии — у №1 и рейтинг выше

Если вы в восторге от атмосферы «Невского» с его полицейскими буднями и запутанными делами, у нас для вас отличная новость. Мы нашли два сериала, которые сохраняют этот узнаваемый дух, но добавляют к нему хорошую порцию лёгкости и юмора.

В них вас ждут не менее увлекательные расследования и колоритные герои, а искромётный смех сделает просмотр по-настоящему приятным. Идеальный баланс для тех, кто любит детективы, но не прочь и посмеяться.

«Инспектор Гаврилов»

Сюжет сериала начинается с ошибки. Вор-рецидивист Саша Медный хочет завязать с прошлым, но для этого ему нужно провернуть последнее дело.

Когда всё идёт не по плану, он срывается с места и оказывается в поезде. Там он крадёт документы и форму у спящего пассажира, который оказывается майором полиции.

Под именем инспектора Гаврилова Медный приезжает в тихий провинциальный Усть-Шахтинск. К всеобщему удивлению, его назначают начальником местного отдела полиции.

Теперь, скрывая своё настоящее лицо, бывший преступник начинает наводить порядок в городе. Парадоксальным образом эта роль меняет не только жизнь вокруг, но и его самого.

Интересно, что зрители оценили этот проект даже выше «Невского». На Кинопоиске рейтинг «Инспектора Гаврилова» составляет 8,2 балла. Для сравнения, большинство сезонов «Невского» держатся в районе 7,7–8 баллов. Лишь седьмой сезон, «Близкий враг», смог подняться до такой же высокой отметки.

«Ищейка»

Подполковник полиции Александра Кушнир приезжает в небольшой город у моря, где её назначают начальником уголовного розыска. Первое время мужской коллектив смотрит на новую руководительницу с большим сомнением.

Однако её нестандартный подход к работе быстро всё меняет. Глубокое понимание человеческой психологии и уникальные методы ведения следствия помогают Александре не только раскрывать самые запутанные дела, но и постепенно завоевать искреннее уважение своих подчинённых. Также как и оптимизм и чувство юмора.