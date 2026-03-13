Пасхальный эпизод «Маши и Медведя» посмотрели 367 970 719 раз: чем он так зацепил зрителей

13 марта 2026 09:25
Кадр из сериала «Маша и медведь»

И с каждым годом количество просмотров все растет.

Какая серия «Маши и Медведя» стала настоящим рекордсменом? Ответ удивляет даже поклонников мультсериала. Один из самых популярных эпизодов — 63 серия «Сюрприз! Сюрприз!», которая собрала 367 970 719 просмотров. И интерес к ней не снижается уже много лет. И да. Она связана с Пасхой.

Пасхальная история, которая разошлась по всему миру

Эпизод вышел 7 апреля 2017 года в третьем сезоне мультсериала. По сюжету Маша и Заяц готовятся к Пасхе и раскладывают по лесу яркие яйца-сюрпризы для друзей. В это же время голодные Волки решают украсть курицу с птицефабрики, чтобы получать яйца, но план рушится: вместо курицы они похищают петуха.

Пока Волки безуспешно пытаются добиться от него яиц, Маша и Заяц устраивают настоящую пасхальную игру. Они прячут раскрашенные яйца по всему лесу, в том числе и возле дома Волков.

Почему серия стала хитом

Феномен популярности объясняют сразу несколькими деталями. Во-первых, тема Пасхи понятна зрителям в разных странах. Во-вторых, в серии почти нет сложных диалогов — сюжет строится на комичных ситуациях.

Кульминация происходит, когда Волки находят подаренные Машей яйца. Сначала они разочарованы, но одно из них случайно разбивается, и герои радуются, решив приготовить яичницу.

Финальную мысль Маша формулирует просто: «Да, сюрприз — штука непредсказуемая!». Именно эта легкая и понятная история помогла серии собрать сотни миллионов просмотров и стать одной из самых известных в мультсериале.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
