Пасха уже на носу: звезда «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь раскрыла свой рецепт пасхального ПП-кулича

До Пасхи осталось совсем немного. В 2026 году праздник выпадает на 12 апреля, и многие уже начинают искать простой рецепт кулича. Неожиданно один из самых обсуждаемых вариантов показала актриса Юлия Снигирь.
Звезда фильма «Мастер и Маргарита» и сериала «Золотое дно» печет кулич по облегченному рецепту без дрожжей.
Пасхальный кулич по рецепту Юлии Снигирь
Актриса давно придерживается принципов правильного питания и старается готовить менее калорийную выпечку. Поэтому ее кулич делают без дрожжей и на растительном молоке. На приготовление уходит около 1 часа 20 минут, а выпекается он всего 30 минут при температуре 180 градусов.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 100 г
- разрыхлитель — ½ ч. л.
- сода — ¼ ч. л.
- яблочный уксус — 1 ч. л.
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- соль — 1 щепотка
- растительное молоко — 50 мл
- яйцо — 1 шт.
- тростниковый сахар — 20 г
- оливковое масло — 3 мл
- ванильный экстракт — несколько капель
- изюм — 15 г
- цукаты — 15 г
Как готовится кулич
Сначала духовку разогревают до 180 градусов. Растительное молоко смешивают с чайной ложкой яблочного уксуса и оставляют на 5 минут. Изюм заливают кипятком и подсушивают полотенцем.
В отдельной миске соединяют сухие ингредиенты: муку, крахмал, разрыхлитель, соду и соль. Желток взбивают с сахаром, добавляют молоко и постепенно вливают оливковое масло. Белок отдельно взбивают до пышной пены.
Сухую смесь аккуратно соединяют с жидкой, затем добавляют белки, изюм и цукаты. Тесто перекладывают в форму и отправляют в духовку на 30 минут. Готовность проверяют зубочисткой.
Для глазури актриса использует кокосовую манну. Достаточно растопить 1 столовую ложку, чтобы получить легкое покрытие без сахара, которое хорошо застывает и держит декор.