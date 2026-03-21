Пасха уже на носу: звезда «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь раскрыла свой рецепт пасхального ПП-кулича

21 марта 2026 10:52
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Готовится за 30 минут.

До Пасхи осталось совсем немного. В 2026 году праздник выпадает на 12 апреля, и многие уже начинают искать простой рецепт кулича. Неожиданно один из самых обсуждаемых вариантов показала актриса Юлия Снигирь.

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» и сериала «Золотое дно» печет кулич по облегченному рецепту без дрожжей.

Пасхальный кулич по рецепту Юлии Снигирь

Актриса давно придерживается принципов правильного питания и старается готовить менее калорийную выпечку. Поэтому ее кулич делают без дрожжей и на растительном молоке. На приготовление уходит около 1 часа 20 минут, а выпекается он всего 30 минут при температуре 180 градусов.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 100 г
  • разрыхлитель — ½ ч. л.
  • сода — ¼ ч. л.
  • яблочный уксус — 1 ч. л.
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • соль — 1 щепотка
  • растительное молоко — 50 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • тростниковый сахар — 20 г
  • оливковое масло — 3 мл
  • ванильный экстракт — несколько капель
  • изюм — 15 г
  • цукаты — 15 г

Как готовится кулич

Сначала духовку разогревают до 180 градусов. Растительное молоко смешивают с чайной ложкой яблочного уксуса и оставляют на 5 минут. Изюм заливают кипятком и подсушивают полотенцем.

В отдельной миске соединяют сухие ингредиенты: муку, крахмал, разрыхлитель, соду и соль. Желток взбивают с сахаром, добавляют молоко и постепенно вливают оливковое масло. Белок отдельно взбивают до пышной пены.

Сухую смесь аккуратно соединяют с жидкой, затем добавляют белки, изюм и цукаты. Тесто перекладывают в форму и отправляют в духовку на 30 минут. Готовность проверяют зубочисткой.

Для глазури актриса использует кокосовую манну. Достаточно растопить 1 столовую ложку, чтобы получить легкое покрытие без сахара, которое хорошо застывает и держит декор.

Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
