Киноафиша Статьи Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть

Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть

14 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Невский»

Самое время ее пересмотреть.

Один сезон сериала «Невский», как и западные процедуралы, растягивается на несколько месяцев, а значит освещает и праздники, которые так или иначе попадают в этот период. Вот и зимой 2022 года на экраны вышла особая, 13-я серия пятого сезона «Охота на Архитектора».

В ней Паше Семёнову пришлось примерить на себя костюм Деда Мороза. Правда, повод был не радостный.

Сюжет серии «Первое января»

Действие этой новогодней серии разворачивается в ночь с 31 декабря на 1 января, но праздничного веселья в ней нет и в помине. Пока в ресторане «Три кабана» криминальный авторитет Фома устраивает пышный банкет для своей свиты, оперативник Паша Семёнов уже в деле.

Переодевшись в костюм Деда Мороза, он проводит дерзкую операцию прямо в логове преступника, задерживая одного из подозреваемых на глазах у детей.

На следующее утро, первого января, в полицию в панике обращается Тамара Кранцова с заявлением о пропаже мужа. Женщина, доверившись Семёнову, сообщает шокирующую деталь: её супруг накануне тоже был в «Трёх кабанах», лично поздравлял самого Фому с праздником, после чего бесследно исчез.

Параллельно с этим на очередной срочный вызов выезжает майор Михайлов. Картина, которую он обнаруживает на месте, мрачна: встреча Нового года для одной компании закончилась настоящей бойней.

Неизвестный прямо во время застолья расстрелял пять человек из охотничьего ружья. Так что первый день нового года для оперативников начинается с череды жестоких преступлений, которые нужно срочно распутать.

Кадр из сериала «Невский»

Отзывы о серии «Первое января»

Зрители остались впечатлены сюжетом эпизода и неожиданными поворотами. А Антон Васильев в костюме Деда Мороза стал приятным бонусом.

«Как же атмосферно снято! Настоящий детектив без прикрас. Идея с Дедом Морозом для задержания — гениальная!», «Всё по делу: банкет, задержание, сразу два дела в первый же день года. Семёнов в этом эпизоде — просто блеск!», «Жуть, но оторваться невозможно», «Вот это я понимаю — новогодний спецвыпуск!», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
