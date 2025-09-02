«Невский» только на 6 месте: назван самый ожидаемый сериал этого сезона

Вы наверняка догадались, кто же на первом месте.

Казалось, что восьмой сезон «Невского» снова станет главным событием осени, но итоги рейтинга портала Кино-Театр.Ру удивили даже фанатов. В топ-10 самых ожидаемых российских сериалов нового сезона 2025–2026 первое место занял вовсе не «Невский».

«Первый отдел» — снова на вершине

Лидером стал пятый сезон детективного хита НТВ «Первый отдел» — именно его зрители назвали самым долгожданным проектом года. Сериал с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым давно закрепился как один из главных хитов российского телевидения.

История рассказывает о повседневной работе сотрудников Первого следственного отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Главным героям — Юрию Брагину и Михаилу Шибанову — достаются самые запутанные и опасные дела.

Четвёртый сезон стал настоящей сенсацией: его рейтинг достиг 7,6% в аудитории 18+, что сделало «Первый отдел» лучшим сериалом последних четырёх лет. Теперь зрители с нетерпением ждут продолжения.

В новых сериях Шибанов продолжит службу в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а Брагин, потеряв место в СК, начнёт работать обычным следователем. Его новое расследование исчезновения коллеги неожиданно приведёт к старому, нераскрытому делу.

«Невский» уступает лидерство

Восьмой сезон детектива «Невский» с Антоном Васильевым тоже вошёл в десятку самых ожидаемых проектов, заняв шестое место. В новых сериях сотрудники ФСБ приблизятся к разгадке дела Архитектора, но всё окажется сложнее, чем кажется: ключ к тайнам преступной группировки скрывается в прошлом Павла Семёнова и его семьи.

Рейтинг ожидания

В исследовании Кино-Театр.Ру было проанализировано более 230 многосерийных проектов. Учитывались посещаемость страниц сериалов, активность в соцсетях, количество упоминаний в СМИ и популярность официальных аккаунтов. Взвешенные показатели сложились в единый рейтинг, и именно «Первый отдел» уверенно занял первую строчку.

