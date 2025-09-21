«Партизаны»: новый военный сериал НТВ о борьбе, предательстве и цене человеческого выбора

Меню
21 сентября 2025 11:50
История о войне, в которой герои сталкиваются с тайнами прошлого и жестокостью настоящего.

В Минске идут съёмки многосерийной драмы «Партизаны» для НТВ, которую снимают Дмитрий Коробкин и Сергей Гиргель.

В главных ролях — Владимир Веревочкин, Кристина Александрова и Владимир Юматов. Авторы обещают, что это не просто военное кино, а история о людях, которых война поставила перед самым трудным выбором.

Драма на фоне войны

События разворачиваются в 1941 году в Белоруссии. На оккупированной территории партизаны сталкиваются с секретными урановыми рудниками, где немцы проводят опасные эксперименты.

За ними стоит талантливый русский учёный Александр Лаврентьев (Владимир Юматов). Он не идейный сторонник врага — его движет фанатичная преданность науке и желание завершить исследования по выделению энергии из деления урана.

Но именно это делает его частью немецкой программы. Судьба сталкивает его с сыном Алексеем (Владимир Веревочкин), который неожиданно оказывается в партизанском отряде.

Герои на грани

Режиссёр Дмитрий Коробкин признаётся:

«В сериале будет много драйва, перестрелок, диверсий и взрывов. Но всё это не ради эффектов — каждая пуля и каждый диалог несут свою цену и последствия».

Главный герой Алексей Лаврентьев, бывший рецидивист, постепенно зарабатывает доверие боевых товарищей и узнаёт страшную правду о своём отце. Его противостояние с Лаврентьевым-старшим становится стержнем истории.

Женский характер

Особое место в сюжете занимает капитан НКВД Виктория Дегтяренко (Кристина Александрова).

Актриса заявила:

«Актуальность этой темы никогда не погаснет! Для меня большая честь прикоснуться к ней. Моя героиня Виктория – волевая женщина, потерявшая многое и столкнувшаяся с непростыми обстоятельствами».

«Партизаны» обещают зрителю не только напряжённые сцены боёв, но и живые диалоги, народный юмор и истории любви. Это сериал о том, что даже в аду войны человек остаётся человеком.

Также прочитайте: В России редко снимают фильмы-катастрофы, но этот точно будут обсуждать многие: в главной роли Эйдельштейн

Фото: Кадр из сериала «Партизаны»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
4 комментария
