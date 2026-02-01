«Пародия на Голливуд»: 8 сезон «Невского» даже не вышел, но россияне уже в печали – хватило нового кадра с Васильевым

Герой изменился, и не совсем так, как надеялись зрители.

С момента выхода финала последнего пока сезона «Невского» прошла уже целая вечность. «Близкий враг» завершился осенью 2024-го – и даты премьеры новых серий нет до сих пор. Зато есть свежие кадры со съемок продолжения детектива НТВ и… оценили их не все.

А ведь начиналось-то все довольно безобидно. Внимательным зрителям «заспойлерили» возвращение Павла Семенова к работе в органах – фанаты хитового сериала с Антоном Васильевым поняли это по пистолету в кобуре.

Затем народ взглянул чуть выше пояса актера – и тут, как говорится, «началось».

«Блин, почему он лысый?», «Прическа сильно короче обычной, такая пацанская», «Для пацана – нормальная прическа, но для подполковника как-то не очень. Он с такой стрижкой в 6 сезоне в Крестах сидел», «Прическа и правда мрак, очень несолидно выглядит наш подпол!», — сокрушаются в Сети.

Конечно, называть героя Васильева лысым – слегка перебор, но разочарованные зрители настаивают, что уж слишком коротковаты волосы как для такого высокого звания, и предлагают художникам-гримерам «исправить этот ужас пока не поздно».

Благо, россияне нашли, и за что похвалить новый бэкстейдж. Все идет к тому, что экшен в «Невском» будет потрясающим – на уровне американских хитов.