Парики, золото и связи: как Гайдай тонко намекал на «темные делишки» Бунши в «Иване Васильевиче»

1 февраля 2026 22:00
Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Вот почему управдом жил заметно богаче своей зарплаты.

«Иван Васильевич меняет профессию» — тот самый фильм, который в России знают наизусть. Его пересматривают десятки лет, цитируют по памяти и каждый раз находят что-то новое.

И чем старше становится зритель, тем больше вопросов возникает к деталям, которые раньше проходили мимо. Один из них: откуда у управдома Бунши и его жены такая явно недешёвая жизнь.

Формально Иван Васильевич — обычный заведующий домом. В начале 1970-х это была работа со стабильной, но средней зарплатой. Ни о каком размахе речи не шло. Однако внешний вид семьи говорит об обратном.

Ульяна Андреевна не работает, зато выглядит так, будто дефицит для неё не проблема. Платья явно сшиты на заказ, парики меняются регулярно, на руках и шее не бижутерия, а вполне убедительное золото.

Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Намёки, которые невозможно не заметить

Фильм аккуратно подсказывает возможные версии. Реплики Ульяны Андреевны звучат как разговоры человека «со связями». Кто кому что предлагает, через кого можно достать редкую вещь. В советские годы такие посредники нередко жили заметно лучше среднего. Доходы не афишировались, но уровень быта был очевиден.

Есть и версия с «бывшими». Соседи не зря называют Буншу князем. Если допустить семейное наследство или старые тайники, объяснение становится почти логичным, пишет «В деталях. О кино».

Управдом и серые зоны профессии

И наконец, самый приземлённый вариант. Управдом — это доступ к помещениям, ремонтам и распределению. Даже при внешней любви к порядку соблазнов там хватало. Недаром профессия управдома в советской культуре часто сопровождалась иронией.

Важно и другое. Бунши существуют во сне Шурика. Но сон этот слишком узнаваемый, чтобы быть чистой фантазией. Скорее, это отражение сомнений. А действительно ли всё у Ивана Васильевича было так честно, как он требовал от других.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
