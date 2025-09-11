Меню
Киноафиша Статьи Появится мама Паши, Виктор выходит на пенсию, Вовик на грани развода: чем удивит 3 сезон «Праздников»

Появится мама Паши, Виктор выходит на пенсию, Вовик на грани развода: чем удивит 3 сезон «Праздников»

11 сентября 2025 11:50
«Праздники»

Создатели намерены сохранить тёплую семейную атмосферу, но в новой главе жизнь героев всё-таки изменится.

На ТНТ стартовали съёмки третьего сезона сериала «Праздники» Бориса Дергачева.

Продолжение вновь сосредоточено на семье Пыжовых, которая собирается за одним столом на важные события, старается не ссориться и решает проблемы вместе.

Но в этот раз привычный уклад меняется: глава семейства выходит на пенсию, а у Вовика и Юли отношения на грани краха.

В проект возвращаются Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Яна Енжаева, Анастасия Калашникова и Сергей Канаев.

Пенсия Виктора Пыжова — начало нового этапа

В третьем сезоне тесть Виктор Васильевич Пыжов уходит на пенсию и внезапно находит тысячу новых дел.

Он развёл огород на даче, увлёкся рыбалкой, наладил самогоноварение и никак не может усидеть на месте.

«Праздники»

Вовик и Юля на грани развода

Карьерный рост Вовика становится источником новых проблем. Работа развивается стремительно, но цена успеха слишком высока — у него буквально «сносит крышу».

Отношения с Юлей трещат по швам, а их брак оказывается под угрозой. Спасти ситуацию пытается тесть, но вмешательство приводит к ссоре.

Семейная атмосфера и новые герои

«Подходя к съёмкам третьего сезона, мы полны энергии и любопытства. Главная задача — сохранить ту самую семейную атмосферу, которая понравилась зрителям, и при этом добавить новые сюжеты, персонажей и забавные ситуации», — рассказал Борис Дергачев.

В новом сезоне появится и новый персонаж — мама Паши, но актриса, которая сыграет эту роль, пока держится в секрете.

Также прочитайте: Русский ответ «Твин Пиксу» от Ивана Добронравова: когда состоится премьера

Фото: Кадр из сериала «Праздники»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
