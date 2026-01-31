Меню
Папа-Котя в «Трех котах» делает клубничные эклеры очень просто: никакой возни с тестом и кремом

31 января 2026 19:35
Кадр из сериала «Три кота»

Обязательно попробуйте повторить этот рецепт.

Если бы Папа из мультфильма «Три кота» решил открыть кулинарную рубрику, она выглядела бы именно так. Без спешки, без лишней сложности — зато с настроением, котятами под ногами и запахом свежей выпечки на всю кухню. Сегодня в меню — эклеры с клубничным вареньем, которые легко повторить дома вместе с детьми.

Немного настроения

Эклеры — это тот самый десерт, который кажется «взрослым», но на деле отлично подходит для семейных экспериментов. Тут можно мешать, взбивать, пробовать и, конечно, украдкой облизывать ложку. Карамелька отвечает за аккуратность, Коржик — за дегустацию, а Компот… за то, чтобы варенье не пропало зря.

Что понадобится

Для заварного теста:

  • молоко 100 мл
  • вода 100 мл
  • сливочное масло 100 г
  • мука 130 г
  • яйца 4 шт
  • щепотка соли

Для крема:

  • жирные сливки 33% 200 мл
  • сахарная пудра 1-2 ст. л.
  • клубничное варенье — чем ароматнее, тем лучше.

Как готовить

Сначала Папа смешивает молоко, воду, масло и соль и доводит всё до кипения. Затем аккуратно всыпает муку и мешает, пока тесто не станет гладким и послушным. После небольшого остывания по одному добавляются яйца — тут важно не торопиться.

Готовое тесто выкладывают на противень и отправляют в духовку при 200 градусах примерно на полчаса. А пока эклеры румянятся, можно взбить сливки с сахарной пудрой и добавить клубничное варенье — получается нежный, летний крем.

Остывшие эклеры разрезают, наполняют кремом и, по желанию, украшают сверху клубникой.

Готово! Идеальный повод собраться всей семьёй, включить любимую серию «Трёх котов» и сказать: «Приятного аппетита!»

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
