Папа-Котя в «Трех котах» делает клубничные эклеры очень просто: никакой возни с тестом и кремом

Если бы Папа из мультфильма «Три кота» решил открыть кулинарную рубрику, она выглядела бы именно так. Без спешки, без лишней сложности — зато с настроением, котятами под ногами и запахом свежей выпечки на всю кухню. Сегодня в меню — эклеры с клубничным вареньем, которые легко повторить дома вместе с детьми.

Немного настроения

Эклеры — это тот самый десерт, который кажется «взрослым», но на деле отлично подходит для семейных экспериментов. Тут можно мешать, взбивать, пробовать и, конечно, украдкой облизывать ложку. Карамелька отвечает за аккуратность, Коржик — за дегустацию, а Компот… за то, чтобы варенье не пропало зря.

Что понадобится

Для заварного теста:

молоко 100 мл

вода 100 мл

сливочное масло 100 г

мука 130 г

яйца 4 шт

щепотка соли

Для крема:

жирные сливки 33% 200 мл

сахарная пудра 1-2 ст. л.

клубничное варенье — чем ароматнее, тем лучше.

Как готовить

Сначала Папа смешивает молоко, воду, масло и соль и доводит всё до кипения. Затем аккуратно всыпает муку и мешает, пока тесто не станет гладким и послушным. После небольшого остывания по одному добавляются яйца — тут важно не торопиться.

Готовое тесто выкладывают на противень и отправляют в духовку при 200 градусах примерно на полчаса. А пока эклеры румянятся, можно взбить сливки с сахарной пудрой и добавить клубничное варенье — получается нежный, летний крем.

Остывшие эклеры разрезают, наполняют кремом и, по желанию, украшают сверху клубникой.

Готово! Идеальный повод собраться всей семьёй, включить любимую серию «Трёх котов» и сказать: «Приятного аппетита!»

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.