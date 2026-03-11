Меню
Папа-Котя в «Трех котах» балует котят печеньем по особому рецепту: готовить всего 15 минут, а сметают со стола моментально

11 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Три кота»

Лакомство даже не успевает остыть после духовки.

В мультсериале «Три кота» Папа-Котя иногда устраивает на кухне настоящее кулинарное шоу. Один из самых уютных рецептов — домашнее печенье-колечки, которое идеально подходит для чаепития после прогулки.

Что понадобится для печенья

Для этого простого рецепта нужны базовые ингредиенты, которые легко найти на любой кухне:

  • 1 стакан муки
  • 50 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки мёда
  • ½ чайной ложки разрыхлителя
  • 50 г молотого арахиса

Главный секрет рецепта — сочетание меда и арахиса. Благодаря этому печенье получается ароматным и слегка ореховым.

Как приготовить тесто

Сначала смешайте мягкое сливочное масло, яйцо и мёд. Масса должна получиться однородной.

Затем добавьте муку, разрыхлитель и молотый арахис. После этого замесите мягкое тесто.

Когда тесто будет готово, раскатайте его в пласт средней толщины.

Как сделать красивые колечки

Из раскатанного теста нужно вырезать кольца. Это можно сделать специальной формочкой или обычным стаканом. В центре кольца удобно сделать отверстие маленькой крышкой или рюмкой.

Выложите заготовки на противень и отправьте в духовку.

Сколько выпекать печенье

Печенье готовится примерно 15 минут при температуре 180 °C. За это время колечки становятся золотистыми и хрустящими.

В итоге получается простое домашнее печенье с приятным ореховым вкусом — отличный вариант для семейного чаепития. Почти как в мультфильме «Три кота». Миу-миу-миу!

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
