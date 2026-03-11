Папа-Котя в «Трех котах» балует котят печеньем по особому рецепту: готовить всего 15 минут, а сметают со стола моментально

В мультсериале «Три кота» Папа-Котя иногда устраивает на кухне настоящее кулинарное шоу. Один из самых уютных рецептов — домашнее печенье-колечки, которое идеально подходит для чаепития после прогулки.
Что понадобится для печенья
Для этого простого рецепта нужны базовые ингредиенты, которые легко найти на любой кухне:
- 1 стакан муки
- 50 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки мёда
- ½ чайной ложки разрыхлителя
- 50 г молотого арахиса
Главный секрет рецепта — сочетание меда и арахиса. Благодаря этому печенье получается ароматным и слегка ореховым.
Как приготовить тесто
Сначала смешайте мягкое сливочное масло, яйцо и мёд. Масса должна получиться однородной.
Затем добавьте муку, разрыхлитель и молотый арахис. После этого замесите мягкое тесто.
Когда тесто будет готово, раскатайте его в пласт средней толщины.
Как сделать красивые колечки
Из раскатанного теста нужно вырезать кольца. Это можно сделать специальной формочкой или обычным стаканом. В центре кольца удобно сделать отверстие маленькой крышкой или рюмкой.
Выложите заготовки на противень и отправьте в духовку.
Сколько выпекать печенье
Печенье готовится примерно 15 минут при температуре 180 °C. За это время колечки становятся золотистыми и хрустящими.
В итоге получается простое домашнее печенье с приятным ореховым вкусом — отличный вариант для семейного чаепития. Почти как в мультфильме «Три кота». Миу-миу-миу!