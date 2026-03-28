Папа Котя из «Трех котов» готовит на всю семью самый ленивый завтрак: рецепт оценят даже те, кто ненавидит готовить

Создатели мультсериала «Три кота» продолжают делиться простыми и вкусными рецептами для всей семьи. На этот раз папа Котя решил приготовить быстрый завтрак для Карамельки, Коржика и Компота — ленивые вареники. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то домашнего, но нет времени долго стоять у плиты.

Что понадобится для ленивых вареников

Рецепт получился максимально простым — ингредиенты найдутся почти в каждом холодильнике.

Для приготовления понадобятся:

творог — 200 г

мука — 40 г

яйцо — 1 шт.

щепотка соли

щепотка ванилина

Для подачи можно взять любимые ягоды и сметану — так блюдо получится еще вкуснее.

Как приготовить ленивые вареники

Готовятся вареники очень быстро. Сначала нужно размять творог вилкой до мягкой однородной массы. Затем добавить яйцо, муку, соль и ванилин. Все тщательно перемешать.

Из получившегося теста слепите небольшие шарики. Они не должны быть слишком крупными, чтобы вареники равномерно приготовились.

После этого отправьте вареники в кипящую воду. Когда они всплывут на поверхность, варите еще около двух минут. Затем аккуратно достаньте шумовкой.

Как подать блюдо

Папа из «Трех котов» предлагает подавать ленивые вареники с ягодами и сметаной. Можно также добавить немного меда или варенья — получится отличный завтрак для всей семьи.

Рецепт получился действительно ленивым: минимум ингредиентов, всего несколько минут на приготовление — и вкусный домашний завтрак готов. Отличный вариант для утра, когда хочется порадовать себя чем-то уютным и вкусным.