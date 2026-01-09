Папа из сериала «Три кота» показал быстрые творожные маффины в микроволновке: рецепт оказался проще яичницы

Родители теперь сохраняют его в закладки и готовят вкусняшку по утрам для детей.

«Три кота» давно доказали, что на кухне они не менее ловкие, чем в играх. В этот раз в центре внимания оказался папа кот, который поделился простым и полезным рецептом маффинов.

Его идея быстро разошлась по родительским чатам и фан-сообществам мультсериала. Рецепт ценят за то, что он понятный, быстрый и не требует духовки.

Что за маффины придумал папа кот

Речь идет о творожных маффинах, которые готовятся прямо в микроволновке. Они получаются мягкими, нежными и не слишком сладкими. Такой вариант подходит и для завтрака, и для полдника, особенно если дома есть дети.

Главный плюс в том, что тесто замешивается буквально за пару минут. Никакой сложной техники не нужно, а ингредиенты легко найти в любом холодильнике.

Ингредиенты для маффинов

Для базового варианта понадобятся простые продукты:

творог — 100 г

яйцо — 1 штука

сахар — 1–2 столовые ложки по вкусу

манная крупа — 1 столовая ложка

разрыхлитель — на кончике ножа

ванилин — на кончике ножа

соль — на кончике ножа

шоколад для подачи — около 20 г

Этого количества хватает на несколько небольших маффинов.

Как приготовить

Сначала в миске смешивают творог, яйцо, сахар, соль, ванилин и разрыхлитель. Массу нужно хорошо растереть, чтобы она стала однородной и кремовой. После этого в тесто добавляют манку и еще раз тщательно перемешивают.

Готовую смесь раскладывают по формочкам для кексов, заполняя их примерно наполовину. Формочки ставят в микроволновку на три минуты. Затем маффины оставляют внутри еще на две минуты и снова включают печь на две минуты, чтобы они хорошо поднялись и пропеклись.

Как понять, что маффины готовы

Проверить готовность можно обычной зубочисткой. Если она выходит сухой, без следов теста, значит все получилось. Маффины аккуратно вынимают из формочек и дают немного остыть.

Перед подачей их можно посыпать тертым шоколадом или сахарной пудрой. Получается простой и уютный десерт, который легко приготовить даже вместе с детьми.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом.