«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами

Новые серии возвращают героев в ту же клинику, но эмоции у публики другие.

Выход «Акушера 2» на НТВ нельзя назвать ровным: публика, увидев первые эпизоды, тут же бросилась на форумы строчить возмущённые комментарии.

Чаще всего они крутятся вокруг фигуры Глеба Каверина — врача, которого играет Никита Панфилов. В отзывах чсто, хоть и в разных интерпретациях, повторяется фраза: «Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают».

Герой, который раздражает и притягивает одновременно

Никита Панфилов остаётся главным магнитом проекта. Его Глеб — компетентный акушер, человек с острыми углами характера и не менее острыми поступками.

На irecommend.ru многие комментаторы отмечают, что актёр по-прежнему харизматичен, но его манерность стала слишком навязчивой. Некоторые люди признаются, что смотрят сериал, «скрипя зубами».

При этом многие продолжают следить за сюжетом именно из-за актёрской игры — она всё ещё держит интерес к персонажу.

Женские роли: от «фарфоровой жены» до роковой бывшей

Елена Лотова в роли жены героя вызывает неоднозначную реакцию.

Зрители пишут:

«Она выглядит как кукла, у которой даже прядка не выбьется».

Ирина Таранник, играющая бывшую невесту Глеба, и вовсе стала главным раздражителем форума: реакция на её резкое появление в сюжете варьируется от недоумения до открытых претензий к логике сценария.

«Татьяна приехала и сразу в курсе всего. Кто с кем встречался, с кем спал, кто кому изменял… НЕ ВЕРЮ. Ну БРЕД»

Медицинские истории спасают сезон

Несмотря на эмоциональные качели, зрители признают: медицинская часть сюжетной линии стала сильнее.

Отзывы на «Отзовике» хвалят реалистичность операций и сложные случаи — именно они удерживают внимание, даже когда любовные линии вызывают сомнения.

Многие называют второй сезон «достойным продолжением», отмечая, что драматические истории пациентов смотрятся убедительнее всего.

Почему ругают, но продолжают смотреть

Главная претензия — однообразный визуал и переизбыток мелодрамы. Но именно сочетание профессиональных сцен, конфликтов и ярких актёрских решений создаёт эффект, из-за которого зрители не уходят, а лишь бурчат в комментариях.

«Сериал раздражает, но притягивает» — так описывают его на форумах.

