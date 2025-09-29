Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись

Сериал «Пес» сделал Никиту Панфилова не только популярным актером, но и героем боевиков, закрепив за ним определенный образ. Тем не менее, преданные фанаты считают, что не все 6 сезонов проекта получились одинаково удачными.

Оказалось, с этим согласен и сам Панфилов. Более того, он выбрал сезон, с которого, по его мнению, и стоит начать просмотр «Пса». И это далеко не первые серии.

Сюжет сериала «Пес»

Главный герой — Максим Максимов, бывший полицейский с принципами. Его уволили за отказ идти на сделку с совестью и конфликты с коррумпированным начальством. Коллеги отзываются о нем как о смелом и опытном оперативнике, но отмечают его серьезную слабость — пристрастие к алкоголю.

На этом фоне рушится и личная жизнь: жена Лена, устав от бесконечных запоев, уходит к лучшему другу Максима — Алексею. Оставшись без работы, семьи и поддержки, герой окончательно опускается.

Поворотный момент наступает, когда Максимов невольно становится свидетелем нападения вооруженной банды на магазин. Он обезвреживает преступников, но на место прибывает капитан Гнездилов — карьерист с влиятельным покровителем. Узнав, что в деле замешан сын прокурора, Гнездилов пытается замять расследование.

Ситуация усугубляется жестоким убийством бывшего тестя Максима, ветерана полиции. Герой обнаруживает на месте преступления единственного выжившего свидетеля — раненую служебную собаку убитого.

Несмотря на явные улики, полиция списывает все на самоубийство. Когда Гнездилов приказывает уничтожить пса, Максимов вступается за животное и забирает собаку к себе. Дав питомцу новую кличку — Пёс, герой начинает собственное расследование.

Никита Панфилов о сериале «Пес»

Актер всегда с большим удовольствием рассказывал о сериале, ведь именно там его заметили не только зрители, но и Юрий Соломин, пригласивший затем в Малый театр. Оказалось, что легендарный артист при жизни смотрел «Пес», как и миллионы простых людей.

При этом, Никита Панфилов советует новичкам начинать погружение не с первого сезона. Ведь только с третьего сезона его герой Макс начинает удачно острить.

«Дело в том, что с этого момента перестали вырезать шутки, которые мы сами придумываем. И стало гораздо лучше. Поэтому я всем советую смотреть с третьего сезона», — поделился актер в интервью «ЭГ».

