Пандора ближе, чем кажется: раскрыты локации съемок «Аватара 3», который выйдет уже в декабре-2025 — вот где снимали шедевр Кэмерона

Это точно будет разрыв и благодаря красивой картинке в том числе.

Декабрь снова приготовил эффект возвращения на Пандору — и у этой истории есть одна скрытая деталь. Чем больше Кэмерон откладывал премьеру «Аватара 3», тем очевиднее становилось: он снова строит кино не по правилам, а по своим законам физики. Поэтому место съёмок — часть его большой игры.

Где рождается новая Пандора

Основное сердце фильма билось в Новой Зеландии. Те самые долины у Веллингтона, где туман ложится как графика, а земля будто придумана художником, стали живой моделью будущих миров На’ви. Здесь снимали сцены с героями, бегали дети Джейка и Нейтири, здесь же рождались новые ландшафты «Огня и пепла».

Когда природа недостаточна

Всё, что требовало невозможного — летящие кланы, сложные батальные сцены, огромные павильоны RDA — переселяли в Калифорнию. Лос-Анджелес и Манхэттен-Бич стали лабораторией, где Кэмерон снова ломал технологии и собирал их заново. Там строили декорации, снимали «поддувку» спецэффектов и доводили до безумной точности движения аватаров.

Почему премьера ушла на 2025 год

Изначально фильм ждали в конце 2024-го, но режиссёр попросил паузу. «Хочу закончить так, как задумано», — говорила его команда. С Кэмероном спорить бессмысленно. Каждый перенос — в сторону качества, а не маркетинга. Теперь мировая премьера назначена на 19 декабря 2025-го, а в некоторых странах на два дня раньше.

Пандора растёт

«Аватар 3» снимался параллельно со «Путём воды», чтобы дети-актёры не «выросли быстрее планеты». Под водой работали с новой системой motion capture. На суше — с обновлёнными CGI-алгоритмами.

Кэмерон обожает рассказывать истории через пространство, и третья часть расширит Пандору в воздухе, под водой и в огненных землях новых кланов.

Так что когда свет в зале погаснет, зритель увидит не просто продолжение. Он увидит мир, который создавали на двух континентах — чтобы он стал реальнее, чем многие настоящие.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители нашли три главных минуса «Аватара 2».