«Паламарчук сыграл просто потрясающе»: детектив из 16 серий с Фомой из «Невского» держит рейтинг 8,1 и вошел в топ-250 лучших сериалов

А еще он практически догнал «Первый отдел». Не хватило всего лишь 0,1.

Сериалы вроде «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» сегодня обсуждают почти все любители российских детективов. Новые сезоны выходят один за другим, а рейтинги держатся стабильно высокими.

При этом один сильный проект почему-то вспоминают куда реже, хотя его оценки говорят сами за себя. Детектив «Последняя статья журналиста» вышел еще в 2018 году, но до сих пор обгоняет многие популярные сериалы.

Детектив с Фомой из «Невского»

Главную роль в сериале сыграл Дмитрий Паламарчук — зрители хорошо знают его как Фому из «Невского». Сюжет переносит зрителей в СССР конца 1980-х годов. Молодой журналист Олег решает провести рискованный эксперимент ради громкого репортажа.

Герой намеренно подставляет себя и попадает в тюрьму, чтобы написать материал о камере смертников. План кажется простым: сделать статью и быстро выйти на свободу. Реальность оказывается куда жестче. Суд выносит приговор — 15 лет заключения.

Рейтинг выше популярных хитов

Сериал состоит из 16 серий и получил рейтинг 8,1 на «Кинопоиске». Проект даже вошел в топ-250 лучших российских картин. Для сравнения, у других популярных детективов оценки выглядят так: «Шеф» — от 7,4 до 8,0, «Невский» — от 7,8 до 8,2, «Первый отдел» — 8,2.

Зрители до сих пор вспоминают сериал с сильными эмоциями.

«16 серий посмотрела за четыре дня. Глаза слипались, хотелось спать, но смотреть и дождаться, чтобы правда восторжествовала, хотелось ещё больше. Мне сериал понравился. Очень сильный, эмоции зашкаливали на протяжении всех серий. А уж последние две серии я смотрела, разинув ротl». «Паламарчук сыграл просто потрясающе. Герой был раскрыт полностью, а роль у него была тяжёлая. Очень волнительно и переживательно было все это смотреть. Сериал достойный и я конечно рекомендую его».

Иногда самый сильный детектив оказывается не тем, о котором громче всего говорят. Иногда он просто ждет, пока его снова откроют зрители.